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Οι επιδρομές έπληξαν κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και ναυτικές υποδομές με στόχο τον περιορισμό της ιρανικής απειλής στην ευρύτερη περιοχή.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν εκρήξεις σε περιοχές του νότου, ενώ σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων στη νήσο Κεσμ.

Παράλληλα με τις αεροπορικές επιχειρήσεις, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει την εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν ελέγχοντας εμπορικά πλοία.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7) αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), σε μια νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (03:00 ώρα Ελλάδας), τονίζοντας πως τα πλήγματα αποτελούν «ισχυρή απάντηση» στις απόπειρες ιρανικών επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή.

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Σε νεότερη ενημέρωσή της, η αμερικανική διοίκηση γνωστοποίησε ότι οι επιδρομές έπληξαν δεκάδες στόχους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μεταξύ των οποίων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), παράκτια συστήματα επιτήρησης και αεράμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Όπως υποστήριξε η CENTCOM, στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί περαιτέρω η απειλή που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, συνιστούν το Ιράν και οι σύμμαχοί του για τις αμερικανικές δυνάμεις, τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα και τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. July 30, 2026

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών πληγμάτων, η ιρανική κρατική τηλεόραση Press TV μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Παράλληλα, επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επιθέσεις στη νήσο Κεσμ και στην πόλη Αμπαντάν. Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Ορμουζγκάν, ανέφερε ότι σωστικά συνεργεία αναζητούν δύο ανθρώπους που φέρονται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κατοικίας στη νήσο Κεσμ.

Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, χωρίς να δοθούν περισσότερες επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη σκληρή προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προαναγγείλει δυναμική απάντηση της Ουάσινγκτον. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, γιατί τώρα είναι η σειρά μας να χτυπήσουμε. Ξέρουν ότι έρχεται», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά από το Οβάλ Γραφείο.

CENTCOM forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of July 29 CENTCOM has redirected 20 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/OKe8XSZGka Advertisement July 29, 2026

Το βράδυ της Τρίτης, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πέντε από αυτούς.

Παράλληλα με τις αεροπορικές επιχειρήσεις, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και η εφαρμογή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, έως τις 29 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία, είχαν ακινητοποιήσει δύο ακόμη και είχαν πραγματοποιήσει νηοψίες σε άλλα δύο, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού.

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