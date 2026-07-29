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Το Ιράν επιμένει στη διατήρηση του πλήρους ελέγχου στις διαδρομές εισόδου και εξόδου των Στενών, απορρίπτοντας κάθε προοπτική μοιρασμένης διακυβέρνησης με το Ομάν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πρόσφατα πλήγματα κατά τριών δεξαμενόπλοιων, επιβεβαιώνοντας τη στρατιωτική τους κυριαρχία στη θαλάσσια οδό παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Η κατάρρευση των συνομιλιών για το καθεστώς των Στενών διατηρεί το αδιέξοδο στις εμπορικές μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή του Κόλπου.

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Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για περιφερειακή κοινή διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, σβήνοντας τις ελπίδες για επίλυση του αδιεξόδου που έχει παραλύσει το εμπόριο στον Κόλπο εδώ και μήνες.

Το Ομάν είχε προτείνει μια νέα περιφερειακή συμφωνία με στόχο την επίλυση της διένεξης σχετικά με τα κρίσιμης σημασίας Στενά, από τα οποία διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

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Ωστόσο, η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση του στενού, κρίνοντας ότι δεν είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας.

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις στο Ομάν ώστε να προωθήσουν τα «μη ρεαλιστικά σχέδιά» τους για το στρατηγικής σημασίας στενό, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Το Ιράν επέμεινε ότι ολόκληρη η διαδρομή εισόδου μέσω των Στενών, καθώς και τμήμα της διαδρομής εξόδου, πρέπει να τελούν υπό ιρανικό έλεγχο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Μια διευθέτηση κοινού ελέγχου σε βάση 50-50 με το Ομάν δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Ιράν, παρόλο που η Τεχεράνη θεωρεί το Ομάν πολύτιμο γείτονα, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι δυνάμεις τους έπληξαν τρία δεξαμενόπλοια στα Στενά και τα ανάγκασαν να σταματήσουν, αφού εκείνα αγνόησαν τις προειδοποιήσεις επειδή ακολουθούσαν «μη ασφαλή και παράνομη πορεία».

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποίησε ότι η «παράνομη στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ» και οι οδηγίες προς τα πλοία της περιοχής δεν θα μείνουν αναπάντητες.

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Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Η πρόταση για συνδιαχείριση

Σε μια προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης για το Στενό του Ορμούζ, το Ομάν παρουσίασε στο Ιράν ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τα κράτη του Κόλπου για τη διαχείριση της πλωτής οδού, το οποίο θα περιλαμβάνει την είσπραξη εθελοντικών τελών από τα πλοία, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη μια πηγή του Κόλπου και ένας Δυτικός διπλωμάτης.

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Σύμφωνα με την πρόταση του Ομάν, το Ιράν δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο και τα τέλη θα είναι εθελοντικά, δήλωσαν στο Reuters η πηγή του Κόλπου και ο Δυτικός διπλωμάτης που ενημερώθηκε για το θέμα.

Το σύστημα θα είναι ανάλογο με αυτό που ισχύει στο Στενό της Μαλάκα στην Ασία, όπου η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη ζητούν από τα πλοία να καταβάλλουν εθελοντικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοΐας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε το στενό μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Μια συμφωνία τον περασμένο μήνα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν άνοιξε εν μέρει το στενό, με μελλοντικές συνομιλίες να έχουν προγραμματιστεί για την επίλυση ευρύτερων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

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Αλλά η συμφωνία κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου, αφού το Ιράν πυροβόλησε πλοία χρησιμοποιώντας ένα ναυτιλιακό κανάλι που δεν αναγνωρίζει.

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