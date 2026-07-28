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Ορισμένοι απεργοί έραψαν τα χείλη τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας την αδιαφορία των σωφρονιστικών υπαλλήλων για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας τους.

Οι κρατούμενοι αντιδρούν στη μεταγωγή συγκρατουμένων τους στην απομόνωση, η οποία σηματοδοτεί την άμεση εκτέλεσή τους για υποθέσεις ναρκωτικών ή συμμετοχή σε αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

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Κρατούμενοι στη μεγαλύτερη φυλακή του Ιράν συμμετέχουν σε μαζική απεργία πείνας, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για την αύξηση των εκτελέσεων των συλληφθέντων που σχετίζονται με τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν από τις δυνάμεις καταστολής του καθεστώτος.

Απεργία πείνας και έντονες διαμαρτυρίες για την αύξηση των εκτελέσεων

Τουλάχιστον 1.500 κρατούμενοι της φυλακής Γκεζέλ Χεσάρ, κοντά στην Τεχεράνη, συμμετέχουν σε απεργία πείνας που ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου 2026 με στόχο να διαμαρτυρηθούν για τη μεταγωγή έξι καταδικασθέντων για υποθέσεις ναρκωτικών στην απομόνωση, γεγονός που σηματοδοτεί την επικείμενη εκτέλεσή τους, σύμφωνα με ιρανικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, κάποιοι κρατούμενοι έραψαν τα χείλη τους. Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα αντικαθεστωτικές οργανώσεις της ιρανικής διασποράς, κρατούμενοι φαίνονται καθισμένοι στους διαδρόμους της φυλακής κρατώντας πανό που γράφουν «Όχι στις Εκτελέσεις» και φωνάζοντας το σύνθημα «Γίνετε η φωνή μας». Σε ένα βίντεο, ένας κρατούμενος δηλώνει στην κάμερα ότι ράβει τα χείλη του επειδή, μετά από έξι ημέρες απεργίας πείνας, κανένας σωφρονιστικός υπάλληλος δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.

Βλέπουμε έναν άλλον φυλακισμένο να χρησιμοποιεί βελόνα και κλωστή για να του ράψει τα χείλη, ενώ σε άλλο βίντεο, απευθύνει έκκληση για επείγουσα ιατρική βοήθεια, τονίζοντας ότι η υγεία πολλών απεργών επιδεινώνεται ραγδαία. «Οι φύλακες αρνούνται να ανοίξουν τις πόρτες για να τους μεταφέρουμε στο ιατρείο», καταγγέλλει.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα το Όσλο, τουλάχιστον 424 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από την αρχή του έτους, ενώ εκατοντάδες ακόμη βρίσκονται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών, αναμένοντας την ίδια μοίρα. Η πλειονότητα των εκτελέσεων αφορά υποθέσεις ναρκωτικών.

Την Τρίτη, οι αρχές προχώρησαν στον απαγχονισμό δύο ανδρών που είχαν καταδικαστεί για «πόλεμο κατά του Θεού», κατηγορούμενοι για τον θάνατο δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Συνολικά 26 άτομα που συνδέονται με τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου έχουν οδηγηθεί στην αγχόνη φέτος.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, τα Επαναστατικά Δικαστήρια —τα οποία εκδικάζουν υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και ναρκωτικών— στερούνται ανεξαρτησίας και επιβάλλουν συστηματικά θανατικές ποινές μετά από συνοπτικές και κατάφορα άδικες δίκες, συχνά με τη χρήση ομολογιών που αποσπάστηκαν μετά από βασανιστήρια.

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Σε μήνυμα που διαβιβάστηκε στο «Guardian», θανατοποινίτης κρατούμενος ξέσπασε:

«Είμαστε άνθρωποι που κάναμε ένα λάθος απλώς για να εξασφαλίσουμε τα προς το ζην και έχουμε μετανοήσει βαθιά. Σε ποιο άλλο μέρος του κόσμου αφαιρείται μια ανθρώπινη ζωή για ένα πρώτο παράπτωμα;»

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Παρόμοια απεργία πείνας είχε πραγματοποιηθεί στη φυλακή τον Οκτώβριο του 2025. Τότε, μετά από εξαήμερη κινητοποίηση 1.500 κρατουμένων, εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας και της διεύθυνσης των φυλακών είχαν δεσμευτεί για εξάμηνη αναστολή των εκτελέσεων, επανεξέταση των δικογραφιών και τροποποίηση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ωστόσο, οι κρατούμενοι καταγγέλλουν ότι οι υποσχέσεις αυτές αθετήθηκαν πλήρως.

Οι εκτελέσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ οι οικογένειες των κρατουμένων που διαδηλώνουν έξω από τις φυλακές βρίσκονται αντιμέτωπες με τη βίαιη καταστολή των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας.

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Με πληροφορίες από The Guardian, HRANA (Human Rights Activists News Agency)