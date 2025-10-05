Τις δραματικές συνέπειες στην εξέλιξη της υγείας με καταλυτικούς κινδύνους για τη ζωή ενός απεργού πείνας και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πάνου Ρούτσι που έχασε το παιδί του στην φονική – εγκληματική σύγκρουση των Τεμπών, περιγράφει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο και βουλευτής – Εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας Μιχάλης Χουρδάκης.

Ο κ.Χουρδάκης είναι Τακτικός Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή – Ιατρική Διατροφολογία». Έχει λάβει πάνω από 30 βραβεία για το επιστημονικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό του έργο από την Κοσμητεία της Σχολής.

Ίδρυσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας», και αποτελεί τον υπεύθυνο του υποχρεωτικού μαθήματος «Κλινική Διατροφή» και του επιλεγόμενου μαθήματος «Αρχές Κλινικής Διατροφής».

Στην ανάρτηση του ο κύριος Χουρδάκης περιγράφει καταρχήν στοιχεία από τα όσα είναι γνωστά για την γενικότερη, προ της απεργίας, υγείας του πατέρα που αναζητά τις αιτίες του θανάτου του γιου του στο έγκλημα των Τεμπών και στη συνέχεια με βάση αυτά τα ήδη γνωστά ιατρικά δεδομένα αναφέρεται με λεπτομέρειες στις επιπτώσεις που κατά κανόνα υφίσταται ένας οργανισμός από στέρηση τροφής και νερού. Καταληκτικά επισημαίνει τους σοβαρότερους κινδύνους για την κατάληξη της υγείας του Πάνου Ρούτσι όσο συνεχίζει την απεργία πείνας.