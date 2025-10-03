Πολλαπλασιάζονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία οι φωνές σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και πλήρεις εξετάσεις (ταυτοποίησης και τοξικολογικές) της σορού του παιδιού του, Ντένις, που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια ακόμα ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Mega, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, υπογραμμίζοντας ότι «είναι προφανές ότι όχι απλά ο κάθε γονιός, πόσω μάλλον στην περίπτωση γονέα που βρίσκεται σε μια υπόθεση και έχει δικαιώματα, προφανώς πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά του. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του θα ασκήσει όλα τα έννομα μέσα που κρίνει. Η δικαιοσύνη βλέπει ποια ευσταθούν και ποια όχι. Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε αμφιβολία, απορία ή να οτιδήποτε θέλει να διερευνήσει ένα μέρος, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του να το εξετάσει».

Ερωτηθείς για την χθεσινή τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για το αν βρίσκεται εκτός κυβερνητικής «γραμμής» απάντησε κατηγορηματικά «όχι» και πως «απλώς λέει (σ.σ. ο Νίκος Δένδιας) κάτι το αυτονόητο, ότι κάθε γονέας έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό το αίτημα θα γίνει δεκτό ή όχι, εξαρτάται από τη δικαιοσύνη. Ο κ. Ρούτσι υποβάλλει ένα αίτημα. Αυτό το αίτημα αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο υπουργός Άμυνας από το βήμα της Βουλής σε μια συναισθηματικά φορτισμένη τοποθέτηση, είχε δηλώσει ότι «δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», προσθέτοντας ότι «ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, που ή ούτως βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».