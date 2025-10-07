Δεκτά με νομικό «ελιγμό» έγιναν τα αιτήματα συγγενών για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, από τις εισαγγελικές αρχές, με τον Πάνο Ρούτσι ωστόσο, να συνεχίζει την απεργία πείνας για 23 ημέρα. O αγώνας των οικογενειών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, συνεχίζεται, καθώς ζητούν να ανοίξει πάλι η ανάκριση. «Πάμε μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας» δήλωσε η συνήγορός του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ανέσυρε παλαιά, αρχειοθετημένη δικογραφία κατά ιατροδικαστών, δίνοντας νομική λύση που επιτρέπει την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις, όπως ζητάει ο Πάνος Ρούτσι και οι οικογένειες Ασλανίδη, Καρυστιανού και Κωνσταντινίδη.

Ωστόσο, δεν διασαφηνίζεται αν οι συγγενείς των θυμάτων μπορούν να ορίσουν δικό τους πραγματογνώμονα, αλλά και το πώς θα διασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης των αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων στην κύρια δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, αν προκύψουν ευρήματα από τις εξετάσεις αυτές αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία, ώστε να διερευνηθούν αυτόνομα.

Σημειώνεται ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, είναι προγραμματισμένο να γίνουν την Πέμπτη.

Αίτημα ακυρότητας

Σύμφωνα με την συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο ίδιος συνεχίζει την απεργία πείνας καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά, του, αναφερόμενη στο αίτημα ακυρότητας συνολικά όλης της προδικασίας και στο αίτημα να συνεχιστεί η ανακριτική έρευνα με περαιτέρω πράξεις. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, έχει γίνει απορριπτική πρόταση από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας για τα αιτήματα αυτά και πλέον αναμένεται το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου.

Στην νέα παραγγελία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προς τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λάρισας αναφέρεται:

«Παρακαλούμε να ενεργήσετε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28/2/2023 οι οποίοι να καταθέσουν αν επιθυμούν και ποιοι να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές -τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των νεκρών θυμάτων, καθώς και λήψη υλικού από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της ταφής. Σε θετική περίπτωση να διενεργηθούν οι εξετάσεις από αρμόδιο – κατάλληλο εργαστήριο άμεσα. Επισημαίνεται ότι εφόσον λάβει χώρα εκταφή, να γίνει με σεβασμό και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο, παρουσία ιατροδικαστή, αρμόδια αστυνομικής αρχής και ΔΕΕ».

Η νομική φόρμουλα

Η λύση που δόθηκε σύμφωνα με δικαστικές πηγές με την ανάσυρση της παλαιάς δικογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα και το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις να ικανοποιηθεί και η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών να μην ανοίξει πάλι, άλλωστε καθώς η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη που τώρα ανασύρθηκε θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους.