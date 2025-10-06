«Πράσινο φως» άναψε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για διενέργεια τοξικολογικών – βιοχημικών εξετάσεων στα θύματα των Τεμπών. Η εν λόγω απόφαση ανοίγει το δρόμο στους συγγενείς των θυμάτων να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη ενέργεια, καταθέτοντας σχετικό αίτημα.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά το σχετικό αίτημα του πατέρα του Ντένις Ρούτσι, αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού και του Παύλου Ασλανίδη, είχε απορριφθεί, εγκρίνοντας μόνο την εκταφή για ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικότερα στην νέα παραγγελία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προς τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λάρισας αναφέρεται:

«Παρακαλούμε να ενεργήσετε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28/2/2023 οι οποίοι να καταθέσουν αν επιθυμούν και ποιοι να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές -τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των νεκρών θυμάτων, καθώς και λήψη υλικού από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της ταφής.

Σε θετική περίπτωση να διενεργηθούν οι εξετάσεις από αρμόδιο – κατάλληλο εργαστήριο άμεσα. Επισημαίνεται ότι εφόσον λάβει χώρα εκταφή, να γίνει με σεβασμό και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο, παρουσία ιατροδικαστή, αρμόδια αστυνομικής αρχής και ΔΕΕ».

Πώς φτάσαμε στην απόφαση

Η λύση που δόθηκε σύμφωνα με δικαστικές πηγές με την ανάσυρση της παλαιάς δικογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα και το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις να ικανοποιηθεί και η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών να μην ανοίξει πάλι, άλλωστε καθώς η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη που τώρα ανασύρθηκε θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους.

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Στέλιος Σούρλας, επιβεβαιώνοντας την είδηση ανέφερε πως μετά το αίτημα είχε απορριφθεί ως «αυτοτελές», ωστόσο στο πλαίσιο παλαιότερης δικογραφίας (σ.σ. σχετικά με μήνυση σε βάρος ιατροδικαστών για παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση) για την οποία προέκυψαν νέα στοιχεία, τελικά η εκταφή για τοξικολογικές εξετάσεις έγινε δεκτή. Ερωτηθείς ποια ήταν αυτά τα στοιχεία, ο κ. Σούρλας σημείωσε πως οι δικηγόροι δεν έχουν ακόμη προλάβει να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες.