Νέα διακοπή σημειώθηκε στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται για σήμερα, 27 Μαΐου 2026, και να ανανεώνεται για την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα.

Η σημερινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από ένταση λίγο πριν τη λήξη της διαδικασίας, όταν συγγενείς θυμάτων αντέδρασαν σε αναφορά συνηγόρου υπεράσπισης της πρώην προέδρου της Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων σχετικά με το βιογραφικό της εντολέως του. Ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, φώναξε από την αίθουσα «Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου», με την πρόεδρο της Έδρας να προειδοποιεί ότι όσοι διακόπτουν τη διαδικασία θα απομακρύνονται από την αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κατέθεσαν αντιρρήσεις για τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης», αλλά και για παραστάσεις που αφορούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο διώκονται τρία στελέχη του ΟΣΕ.

Ενστάσεις κατατέθηκαν επίσης για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου από κατηγορούμενους σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας, καθώς και από τον τότε προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ. Η δήλωση παράστασης του ελληνικού Δημοσίου αφορά αποκλειστικά τα τέσσερα αυτά πρόσωπα.

Συνολικά, στην υπόθεση κατηγορούνται 36 άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη και εργαζόμενοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, από πράξεις που μπορούσαν να προκαλέσουν κοινό κίνδυνο για ανθρώπους και υποδομές και οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, σε σοβαρούς τραυματισμούς και σε σημαντικές ζημιές εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, 35 κατηγορούμενοι διώκονται και για πλημμελήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται επιπλέον για παράβαση καθήκοντος.

Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να αποσαφηνιστεί αν πρώτη θα τοποθετηθεί η εισαγγελέας επί των ενστάσεων των κατηγορουμένων ή αν θα προηγηθούν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, οι οποίοι δήλωσαν επίσης αντιρρήσεις τόσο για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου όσο και για συμμετοχές συνηγόρων υπεράσπισης.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη νέα διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου «Γαιόπολις» του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκαν συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι. Στο χώρο βρέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης.

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν η πρώτη μετά από διακοπή ενός μήνα, η οποία είχε αποφασιστεί λόγω ακαταλληλότητας της προηγούμενης αίθουσας. Ο νέος χώρος διαθέτει πλέον 500 θέσεις, ενώ η συνολική του επιφάνεια αυξήθηκε από 286 σε 452 τετραγωνικά μέτρα.