Νέες αιχμές για το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού άφησε ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλώντας στον FM100 και σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Ο κ. Ασλανίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι η πολιτικοποίηση της υπόθεσης απομακρύνει το ενδιαφέρον από τη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

«Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα που μετέφεραν την παρέμβασή του.

«Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού»

Ο Παύλος Ασλανίδης εξέφρασε την ανησυχία του για τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης των Τεμπών προς τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

«Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το κέντρο βάρους, κατά την άποψή του, πρέπει να παραμείνει στη δικαστική διαδικασία και στην αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα της κ. Καρυστιανού, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας μετά τις πληροφορίες και τις δηλώσεις για τη δημιουργία κόμματος.

Αιχμές για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών

Οι δηλώσεις Ασλανίδη αποτυπώνουν την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό του ευρύτερου χώρου των συγγενών των θυμάτων, αλλά και την αγωνία να μη χαθεί από το προσκήνιο η ουσία της υπόθεσης: η δικαστική διερεύνηση, η απόδοση ευθυνών και η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.

Ο ίδιος έχει εκφράσει και στο παρελθόν τη διαφωνία του με την πολιτική διαδρομή της Μαρίας Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι ο Σύλλογος δεν δημιουργήθηκε για να αποτελέσει εφαλτήριο κομματικής δραστηριότητας. Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε κάνει λόγο για «ηθικό ζήτημα», τονίζοντας ότι το κίνημα των Τεμπών δεν πρέπει να ταυτιστεί με προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Το πολιτικό βάρος των Τεμπών και η νέα αντιπαράθεση

Η υπόθεση των Τεμπών παραμένει ένα από τα πιο φορτισμένα ζητήματα της δημόσιας ζωής, με έντονη κοινωνική πίεση για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών. Η πιθανή κομματική έκφραση της Μαρίας Καρυστιανού έχει ανοίξει νέο κύκλο συζήτησης, καθώς μέρος της κοινής γνώμης τη βλέπει ως πολιτική συνέχεια του αιτήματος για δικαιοσύνη, ενώ άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Παύλος Ασλανίδης, εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις.

Η κριτική του προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εστιάζει ακριβώς σε αυτό το σημείο: ότι η υπόθεση κινδυνεύει να μετατραπεί από αίτημα δικαιοσύνης σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης.

Φωτο αρχείου – Καρυστιανού και Ασλανίδης μαζί στη συναυλία μνήμης στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο για τους 57 νεκρούς της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στο επίκεντρο η δίκη για τα Τέμπη

Ο Παύλος Ασλανίδης επιμένει ότι η προσοχή πρέπει να παραμείνει στη δίκη για τα Τέμπη και όχι στις πολιτικές εξελίξεις γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού.

Η παρέμβασή του αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις, καθώς η δημόσια συζήτηση γύρω από το κόμμα Καρυστιανού έχει ήδη πάρει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Το κεντρικό ερώτημα, πλέον, είναι αν η πολιτική διάσταση της υπόθεσης θα ενισχύσει το αίτημα για δικαιοσύνη ή αν, όπως προειδοποιεί ο κ. Ασλανίδης, θα απομακρύνει την κοινωνία από την ουσία: τη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)

