Η παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσε πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους, διαμορφώνοντας ένα μωσαϊκό παρουσιών με έντονο συμβολισμό και πολιτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα όσα είδαν τα ματάκια μας, στην εκδήλωση καταγράφηκε ένα ετερόκλητο πλήθος στελεχών, παλαιών πολιτικών προσώπων, πανεπιστημιακών, νομικών, καλλιτεχνών, ανθρώπων της ομογένειας και προσώπων που έχουν συνδεθεί με δημόσιες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Στο «Ολύμπιον» βρέθηκε ο Γιώργος Σύρπης, ψυχίατρος και πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη «Νίκη» στην Α’ Θεσσαλονίκης. Παρών ήταν και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πήγε έξω από το «Ολύμπιον», έκανε δήλωση στήριξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από τα πρώτα πρόσωπα που ανέβηκαν στο βήμα ήταν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τους Ρώσους συγγραφείς Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Λέοντα Τολστόι και Άντον Τσέχοφ.

Στην εκδήλωση βρέθηκε επίσης ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος εν αποστρατεία, πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και πρώην διευθυντής του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου. Παρών ήταν και ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης, γιος του Σάββα Καλεντερίδη.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται ήταν ακόμη η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος είχε συντάξει έκθεση για τα Τέμπη, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο Σπύρος Χριστόφιλος, γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, καθώς και ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου. Στην παρουσίαση βρέθηκε και ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.

Στο βήμα ανέβηκε και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ μήνυμα στήριξης έστειλε μέσω βίντεο η Χαρίτα Μάντολες, μορφή με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για την Κύπρο, καθώς έχασε μέλη της οικογένειάς της κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Παρούσα ήταν και μια παλαιότερη πολιτική διαδρομή μέσα από την παρουσία του Νίκου Γαλανού, πρώην βουλευτή του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο Γαλανός είχε συμμετάσχει και στο Ειδικό Δικαστήριο που δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ στη συνέχεια πέρασε από το ΠΑΣΟΚ και είχε συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την Περιφέρεια Αττικής.

Στο «Ολύμπιον» βρέθηκαν ακόμη η επικοινωνιολόγος Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά, ο Βασίλης Μαυρόσκας, αγρότης από την ανατολική Θεσσαλονίκη, και ο Αστέριος Καρακώστας, δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θέρμης.

Μηνύματα στήριξης έστειλαν και πρόσωπα της ομογένειας, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Κατέχης, ραδιοφωνικός παραγωγός από τη Νέα Υόρκη.

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δεν περιορίστηκε, έτσι, μόνο στην ανακοίνωση μιας ιδρυτικής διακήρυξης. Λειτούργησε και ως καταγραφή των προσώπων που επιλέγουν, σε αυτή τη φάση, να σταθούν κοντά στο νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, από πρώην υποψήφιους κομμάτων και παλαιά πολιτικά στελέχη έως νομικούς, πανεπιστημιακούς, ανθρώπους της τέχνης, της ομογένειας και πρόσωπα με έντονη δημόσια αναγνωρισιμότητα.