Ξεκάθαρη θέση υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι που συνεχίζει για 18η ημέρα την απεργία πείνας, για την εκταφή της σορού του γιου του και την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, τάχθηκε ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Με μια δήλωσή του από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για την 4η φρεγάτα Belharra, ο υπ. Αμυνας βρέθηκε σε άλλο μηκος κύματος από την πλειοψηφία των κυβερνητικών στελεχών αυτές τις μέρες.

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του» είπε αρχικά ο Νίκος Δένδιας, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

«Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας και κατέληξε: «Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».