«Μέχρι τέλους» είναι αποφασισμένος να παέι ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι, όπως επανέλαβε μιλώντας στον σταθμό ΟΡΕΝ.

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του ΕΚΑΒ σύμφωνα με την οποία δεν δέχθηκε ιατροφαρμακευτική βοήθεια και όπως είπε κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς τον είχε επισκεφτεί νωρίτερα η γιατρός που τον παρακολουθεί και δεν χρειαζόταν κάτι επιπλέον.

Αναφέρθηκε ακόμα και στο γεγονός ότι μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί όπως έσπευσαν κάποιοι να διαρρεύσουν, λέγοντας πως κάθησε για λίγες ώρες σε ενα ξενοδοχείο προκειμένου να μην συμβεί κάτι στο Σύνταγμα λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης και επιβαρυνθεί κι άλλο η ήδη επιβαρυμένη υγεία του.

«Θέλουμε δικό μας τεχνικό σύμβουλο»

Ο κ. Ρούτσι, «εξαπολύοντας» νέα επίθεση στην κυβέρνηση, είπε: «Μην τολμήσουν στην κυβέρνηση να πάνε για την εκταφή του παιδιού μου χωρίς τους γονείς και ιατροδικαστή δικό μου».

«Όσον αφορά την εκταφή του παιδιού μου –είναι 18 μέρες τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα– έχει δοθεί εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος να γίνει εκταφή. Το ξαναλέω: Δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για το τεστ DNA. Θέλουμε να υπάρχει δικός μας ιατροδικαστής, που δεν μας το επιτρέπουν. Υπάρχουν ώρες που αισθάνομαι πολύ εξαντλημένος, αλλά αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε. Δικαίωμά μου είναι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί μού στερούν αυτό το δικαίωμα; Ας δώσουν το χαρτί, εάν νομίζουν ότι είναι “καθαροί”. Αν νομίζουν ότι θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος», επεσήμανε ακόμη.