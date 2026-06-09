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Όπως είχαμε προβλέψει πριν από λίγους μήνες, τη φετινή σεζόν, οι περισσότερες τηλεοπτικές εκπλήξεις και ανατροπές θα προέκυπταν από την Ενημέρωση και όχι από την Ψυχαγωγία. Σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες που κυκλοφορούν έντονα στα δημοσιογραφικά γραφεία, ο Άκης Παυλόπουλος είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» μετά από τέσσερα χρόνια και να μετακινηθεί στον ΑΝΤ1.

Ο Άκης Παυλόπουλος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Δημήτρη Οικονόμου.

Αν και οι πληροφορίες δεν επιβεβαίωνονται επίσημα -προς το παρόν τουλάχιστον-, ο Άκης Παυλόπουλος, δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ και θα ακολουθήσει, μαζί με τη Σία Κοσιώνη, τον Βασίλη Παπαδρόσο που έχει πλέον αναλάβει τη γενική διεύθυνση ειδήσεων και ενημέρωσης του Ομίλου ΑΝΤ1.

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Άκης Παυλόπουλος: Δίδυμο με τον Παναγιώτη Στάθη;

Σύμφωνα με πηγές της HuffPost, ο Άκης Παυλόπουλος έχει δεχτεί πρόταση να βρεθεί δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη από τη νέα σεζόν, μία επιλογή που έχει κριθεί ως το λιγότερο «ασφαλής» ανάμεσα σε όσους την έχουν συζητήσει. Ο ΑΝΤ1, εξάλλου, παρά τις χαμηλές επιδόσεις της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» εξακολουθεί να στηρίζει τον δημοσιογράφο που διαδέχτηκε τον αξέχαστο Γιώργο Παπαδάκη.

Ο Παναγιώτης Στάθης.

Όλοι πάντως θεωρούν πως, αν το συγκεκριμένο δίδυμο «δέσει», τα ποσοστά τηλεθέασης θα σημειώσουν μεγάλη άνοδο. Στο τραπέζι μάλιστα έχει πέσει και η αλλαγή του τίτλου της πρωινής εκπομπής που θα δίνει- εκτός απροόπτου- σκυτάλη στον Γιώργο Λιάγκα, αλλά οι γνώμες εξακολουθούν να διίστανται.

Μέσα στις επόμενες μέρες, θα έχει ξεκαθαρίσει αν ο Άκης Παυλόπουλος μετακομίσει τελικά στο κανάλι του Αμαρουσίου καθώς συνεχίζει να διατηρεί άρτιες σχέσεις τόσο με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ όσο και με τον Δημήτρη Οικονόμου.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.