Σοκασριστικό βίντεο από την απόπειρα αποκεφαλισμού σε δρόμο του Μπέλφαστ - Φωτογραφία από βίντεο που κυκλοφορούν στο Χ

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Σοκάρουν τα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την επίθεση που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία με πρωταγωνιστή έναν άνδρα από το Σουδάν που προσπάθησε να να αποκεφαλίσει έναν πολίτη έξω από συγκρότημα διαμερισμάτων.

Σομαλός πήγε να αποκεφαλίσει 40χρονο στη μέση του δρόμου

Η τραγωδία ευτυχώς αποφεύχθηκε, καθώς ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και θα δικαστεί ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 40χρονος που τραυματίστηκε νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

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Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ιδιαίτερα σκληρό περιεχόμενο, διότι φαίνεται να δείχνει τον ύποπτο, περίπου 30 ετών, να ακινητοποιεί τον άνδρα στο έδαφος και να τον μαχαιρώνει επανειλημμένα στο κεφάλι.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνονται πολίτες που προσπαθούν να αποτρέψουν την επίθεση, με έναν από αυτούς να χρησιμοποιεί ακόμη και μπαστούνι για να απομακρύνει τον δράστη.

Η αντίδραση των πολιτικών ηγετών

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και «αποτρόπαιη». «Δεν δείχνω καμία ανοχή απέναντι σε τόσο αποτρόπαιες σκηνές βίας στους δρόμους μας. Οι σκέψεις μου είναι πρωτίστως με το θύμα και ευχαριστώ τους πρώτους διασώστες, καθώς και τους πολίτες που παρενέβησαν», δήλωσε.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του Reform UK, κάλεσε τις αρχές να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τον ύποπτο, λέγοντας: «Το κοινό δικαιούται να γνωρίζει την αλήθεια».

Ο Γκάβιν Ρόμπινσον, βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Ανατολικού Μπέλφαντ, έκανε χρήση του προνομίου της βουλευτικής ασυλίας (parliamentary privilege) για να ισχυριστεί ότι ο ύποπτος ζούσε στη Βρετανία με πενταετή βίζα.

Σύμφωνα με το Telegraph, δήλωσε χαρακτηριστικά στη Βουλή των Κοινοτήτων: «Έχοντας καταχραστεί τη φιλοξενία της χώρας μας, ο δράστης, ο οποίος διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή βίζα, πρέπει να καταδικαστεί και να απελαθεί με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, με εισιτήριο χωρίς επιστροφή».

Μέχρι στιγμής, ούτε το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου ούτε οι λεπτομέρειες σχετικά με τη βίζα του έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς είναι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Σουδανός ηλικίας περίπου 30 ετών.