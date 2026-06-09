Φλέγεται το Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό (Reuters)

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Σκηνές χάους επικράτησαν στους δρόμους του Μπέλφαστ, με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν Σουδανό που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα και αποπειράθηκε να τον αποκεφαλίσει.

Άγριες ταραχές μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού από Σουδανό μετανάστη

Παρά τις συστάσεις των αρχών για αυτοσυγκράτηση, διαδηλωτές —πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες— πυρπόλησαν ένα λεωφορείο στην οδό Newtownards, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πετούσαν αντικείμενα στα οχήματα της αστυνομίας.

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Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

A bus has been set alight as protesters gather in Belfast following the attempted beheading of a man.



The alleged attacker believed to be Sudanese has been arrested on suspicion of attempted murder. pic.twitter.com/wuDrL62GKf June 9, 2026

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

More scenes from belfast.

A Telehandler has been set on fire as a large group of protestors start marching.



SkyNews Helecopter view pic.twitter.com/pGaLJ1BN8P — Signal Not Noise (@_SignalNotNoise) June 9, 2026

Υπενθυμίζουμε ότι ο δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός που είχε ζητήσει άσυλο και αππειράθηκε να αποκεφαλίσει συμπολίτη του, ακινητοποιήθηκε με την παρέμβαση πολιτών και πλέον είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές.

Reuters Reuters Reuters

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Δεν είναι σαφές τι συνέβη και ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, που ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στο λαιμό.