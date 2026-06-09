Σκηνές χάους επικράτησαν στους δρόμους του Μπέλφαστ, με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν Σουδανό που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα και αποπειράθηκε να τον αποκεφαλίσει.
Άγριες ταραχές μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού από Σουδανό μετανάστη
Παρά τις συστάσεις των αρχών για αυτοσυγκράτηση, διαδηλωτές —πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες— πυρπόλησαν ένα λεωφορείο στην οδό Newtownards, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πετούσαν αντικείμενα στα οχήματα της αστυνομίας.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Υπενθυμίζουμε ότι ο δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός που είχε ζητήσει άσυλο και αππειράθηκε να αποκεφαλίσει συμπολίτη του, ακινητοποιήθηκε με την παρέμβαση πολιτών και πλέον είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Δεν είναι σαφές τι συνέβη και ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, που ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στο λαιμό.