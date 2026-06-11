Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το τρομακτικό περιστατικό που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία με πρωταγωνιστή έναν άνδρα από το Σουδάν που προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν συμπολίτη του έξω από συγκρότημα διαμερισμάτων.

Η τραγική ιστορία του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ

Ο Όγκιλβι έχασε το αριστερό του μάτι και υπέστη τραύματα στον λαιμό και την πλάτη και σώθηκε λόγω της σωτήριας επέμβασης πολιτών που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Για την υπόθεση έχει απαγγελθεί κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας στον 30χρονο αιτούντα άσυλο από το Σουδάν, Χάντι Αλοντίντ.

Advertisement

Advertisement

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 44χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με ακραία βία, καθώς είχε επιζήσει από φρικτά βασανιστήρια στη Σκωτία πριν από 25 χρόνια, όπως αποκαλύπτουν βρετανικά ΜΜΕ.

🇬🇧 The man wounded in the Belfast knife attack already survived something horrific 25 years ago, when a drug dealer tortured him, doused him in aftershave and set him on fire.



Stephen Ogilvie, 44, was drugged with GHB at a Livingston flat in 2001, burned with a cigarette, then… https://t.co/ugdKG5Blwn pic.twitter.com/XTr38P73RW June 11, 2026

Το θύμα που γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία και είχε μετακομίσει παλαιότερα στη Σκωτία, είχε δεχθεί επίθεση το 2001. Εκείνο το διάστημα, διέμενε με τον διακινητή ναρκωτικών David McLeave με τον δράστη, τότε 21 ετών να του χορηγεί το ναρκωτικό του βιασμού GHB και να του βάζει ένα αναμμένο τσιγάρο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών του.

Στη συνέχεια, ο διακινητής Ντέιβιντ ΜακΛιβ αφαίρεσε τα ρούχα του Όγκιλβι, τον περιέλουσε με κολόνια και του έβαλε φωτιά. Το θύμα ξύπνησε διαπιστώνοντας ότι το κεφάλι και η βουβωνική του χώρα φλέγονταν, ενώ το αποτρόπαιο περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο.

Αφού διέφυγε πίσω στην πατρίδα του, ο Όγκιλβι κατέθεσε αργότερα στις αρχές ότι φοβόταν για τη ζωή του. Ο δράστης καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών τον Απρίλιο του 2003 στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου.

Άλλα μέλη της συμμορίας καταδικάστηκαν επίσης για αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά, ενώ ένας από τους συνεργούς του ΜακΛιβ έλαβε ποινή έξι ετών για τη συμμετοχή του στην απαγωγή του θύματος και για παράνομη κατοχή όπλου.

Advertisement

Σύμφωνα με τα δικαστικά στοιχεία, η ομάδα ισχυριζόταν ότι διατηρούσε δεσμούς με την πτέρυγα του Μπέλφαστ της παραστρατιωτικής οργάνωσης UVF.

Ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου του Μπέλφαστ μέσω βιντεοσύνδεσης και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Όγκιλβι, απειλές κατά της ζωής ακτινολόγου του NHS και κατοχή μαχαιριού.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε σε προσωπικό νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν για τραυματισμό στο χέρι: «Σκότωσα κάποιον, δεν ξέρω αν είναι νεκρός», ενώ φέρεται επίσης να απείλησε εργαζόμενο λέγοντας: «Θα σε σκοτώσω».

Advertisement

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση, κρίνοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημόσιας αναταραχής λόγω της έντονης κοινωνικής αντίδρασης που έχει προκαλέσει η υπόθεση.