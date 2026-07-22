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Η Τζέρι Χολ υπήρξε ένα από τα πιο εμβληματικά σούπερ μόντελ της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Ωστόσο, για εκατομμύρια ανθρώπους έγινε ακόμη πιο γνωστή όχι μόνο για τις πασαρέλες και τα εξώφυλλα της Vogue, αλλά για τους θυελλώδεις έρωτες, τις παρέες της με τους μεγαλύτερους σταρ του πλανήτη και τους γάμους που απασχόλησαν επί δεκαετίες τα πρωτοσέλιδα.

Από… κανάρι σε κανάρι

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Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι η ζωή της ήταν γεμάτη ένταση. Το 1975 συνδέθηκε με τον τραγουδιστή των Roxy Music, Μπράιαν Φέρι, μάλιστα έγινε το πρόσωπο του ιστορικού εξωφύλλου του άλμπουμ Siren. Όμως μόλις δύο χρόνια αργότερα τον εγκατέλειψε για τον Μικ Τζάγκερ, προκαλώντας ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά σκάνδαλα της εποχής.

Με τον θρυλικό τραγουδιστή των Rolling Stones έζησε περισσότερα από 20 χρόνια, απέκτησαν τέσσερα παιδιά και θεωρούνταν ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Ο γάμος τους στο Μπαλί το 1990 αποδείχθηκε αργότερα ότι δεν είχε νομική ισχύ, ενώ η σχέση τους κατέρρευσε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Τζάγκερ είχε αποκτήσει παιδί με άλλο μοντέλο.

Κι όταν όλοι πίστεψαν ότι είχε αφήσει πίσω της τις εκπλήξεις, το 2016 παντρεύτηκε τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ. Ένας γάμος που κράτησε έξι χρόνια και έληξε με τρόπο σχεδόν… απίστευτο: σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Μέρντοχ της ανακοίνωσε το τέλος του γάμου τους με ένα λιτό e-mail, αφήνοντάς την κυριολεκτικά άφωνη.

Οι παρέες που έγραψαν ιστορία

Η προσωπική της ατζέντα έμοιαζε με εγκυκλοπαίδεια της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

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Στο Παρίσι συγκατοίκησε με την Γκρέις Τζόουνς και την Τζέσικα Λανγκ. Στο θρυλικό Studio 54 συναναστρεφόταν τον Άντι Γουόρχολ, την Ντέμπι Χάρι, τον Τρούμαν Καπότε, την Παλόμα Πικάσο, τη Ναόμι Κάμπελ, την Τζάνετ Τζάκσον, τον Ντέιβιντ Μπέιλι, ακόμη και τον Σταύρο Νιάρχο. Ήταν από εκείνες τις γυναίκες που έμπαιναν σε ένα δωμάτιο και τραβούσαν αμέσως όλα τα βλέμματα.

Η άλλη όψη της ζωής της

Παρά τη φήμη της “βασίλισσας των κοσμικών σελίδων”, η Χολ δεν παρασύρθηκε από τις υπερβολές της εποχής. Έχει αποκαλύψει ότι στα ξέφρενα χρόνια του Studio 54 προτιμούσε να κάθεται πίνοντας ανθρακούχο νερό και να παρακολουθεί όσα συνέβαιναν γύρω της, αντί να συμμετέχει στις καταχρήσεις που χαρακτήρισαν εκείνη τη δεκαετία.

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Η φιλοσοφία της για τα 70

Σήμερα, στα 70 της χρόνια, εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, κυρίως επειδή αρνείται να κυνηγήσει τη νεότητα με αισθητικές επεμβάσεις.

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Δεν κάνει μπότοξ ούτε fillers και υποστηρίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φαίνονται όσο πραγματικά είναι. Δηλώνει ότι προτιμά να έχει ρυτίδες παρά ένα ανέκφραστο πρόσωπο.

Το μυστικό της νεανικής εικόνας

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Η καθημερινότητά της, πάντως, έχει και αντιφάσεις.

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Λέει πως κοιμάται πολύ, πίνει άφθονο νερό, αποφεύγει τα γλυκά, ασχολείται με την κηπουρική και περπατά συχνά. Δεν πηγαίνει γυμναστήριο και θεωρεί ότι η ξεκούραση είναι το σημαντικότερο “καλλυντικό”.

Την ίδια ώρα, όμως, παραδέχεται ότι καπνίζει αρκετά τσιγάρα την ημέρα, απολαμβάνει το κρασί στο μεσημεριανό και το βραδινό γεύμα όταν έχει παρέα, σχεδόν δεν χρησιμοποιεί αντηλιακό και αποφεύγει ακόμη και τις προληπτικές επισκέψεις στον γιατρό, επειδή –όπως λέει– δεν θέλει να ψάχνει προβλήματα. Συνήθειες που ασφαλώς δεν συμβαδίζουν με τις ιατρικές συστάσεις για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Η Τζέρι Χολ απέδειξε ότι μπορεί να έγινε διάσημη στις πασαρέλες, όμως έμεινε στην ιστορία κυρίως επειδή έζησε μια ζωή χωρίς περιορισμούς, δίπλα στους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής, του κινηματογράφου και των media, συνεχίζοντας ακόμη και σήμερα να υπερασπίζεται το δικαίωμα να μεγαλώνει φυσικά και χωρίς απολογίες.

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