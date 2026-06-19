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Ο Μικ Τζάγκερ δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στις περιοδείες με τους Rolling Stones και εκφράζει την ελπίδα ότι το συγκρότημα θα δώσει συναυλίες το 2027.

Το συγκρότημα είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι εγκατέλειψε τα σχέδια για περιοδεία σε στάδια της Βρετανίας και της Ευρώπης, καθώς ο Κιθ Ρίτσαρντς δεν μπορούσε να δεσμευτεί για το εγχείρημα.

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Ο Μικ Τζάγκερ μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας των Rolling Stones, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει «συναυλίες την επόμενη χρονιά».

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ η θρυλική μπάντα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσουν το 25ο στούντιο άλμπουμ τους, με τίτλο «Foreign Tongues», στις 10 Ιουλίου μέσω της Polydor/Universal Music.

Ο δίσκος έρχεται μετά «Hackney Diamonds» του 2024. Η πλήρης λίστα των τραγουδιών αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα, όταν οι τίτλοι εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες streaming μεταφρασμένοι σε διάφορες γλώσσες. Η ανακοίνωση έγινε λίγο μετά τη διάψευση των προσδοκιών για μια νέα περιοδεία.

Οι τελευταίες συναυλίες των Rolling Stones πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιοδείας «Hackney Diamonds» στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024. Η περιοδεία πούλησε σχεδόν ένα εκατομμύριο εισιτήρια σε 20 εμφανίσεις και απέφερε έσοδα που εκτιμώνται στα 235 εκατομμύρια δολάρια, κατακτώντας την έκτη θέση ανάμεσα στις πιο εμπορικές μουσικές περιοδείες παγκοσμίως εκείνης της χρονιάς.

Τον επόμενο χρόνο, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τα σχέδια για περιοδεία σε βρετανικά και ευρωπαϊκά στάδια το 2026, καθώς ο Κιθ Ρίτσαρντς δεν μπορούσε να δεσμευτεί στο απαιτητικό πρόγραμμα. Έκτοτε, ωστόσο, αρκετά μέλη της μπάντας έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εμφανίσεων. Ο Τζάγκερ είχε δηλώσει πρόσφατα ότι «ανυπομονεί» να επιστρέψει στον δρόμο με το συγκρότημα, ενώ και ο ίδιος ο Ρίτσαρντς είχε υπαινιχθεί πως θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ημερομηνίες για το 2027.

Σε νέα συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Sitdown» του TODAY, ο Τζάγκερ μίλησε για το νέο άλμπουμ και εξέφρασε εκ νέου τον ενθουσιασμό του για την προοπτική της επιστροφής στις live εμφανίσεις.

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«Θα το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά το θέλω… και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν το συγκρότημα σχεδιάζει να ανακοινώσει νέες ημερομηνίες συναυλιών.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι θαυμαστές δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ για να τους δουν ξανά στη σκηνή. Αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν σχέδια για συναυλίες μέσα στο 2026, οι συζητήσεις έχουν ήδη στραφεί στο 2027.

«Δεν νομίζω ότι θα δώσουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω ότι θα παίξουμε ζωντανά την επόμενη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Αναφερόμενος στον ήχο του νέου δίσκου, δήλωσε ότι ελπίζει το κοινό να τον θεωρήσει «ένα κλασικό άλμπουμ των Stones», ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα 14 τραγούδια του περιλαμβάνουν «κάτι για όλους».

Στο «Foreign Tongues» συμμετέχουν ως γκεστ ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Ρόμπερτ Σμιθ, ο Στιβ Γουίνγουντ, αλλά και ο αείμνηστος ντράμερ των Rolling Stones, Τσάρλι Γουότς. Ο δίσκος περιλαμβάνει τα ήδη γνωστά singles «Rough And Twisted» και «In The Stars», καθώς και μια διασκευή του κλασικού τραγουδιού της Έιμι Γουάινχαουζ «You Know I’m No Good».

Ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ, οι Rolling Stones συνεργάστηκαν επίσης με τη Marvel για μια ειδική συλλεκτική σειρά βινυλίων, με περιορισμένης έκδοσης εξώφυλλα που απεικονίζουν χαρακτήρες όπως ο Spider-Man, ο Hulk και ο Captain America. Παράλληλα, αποκάλυψαν πώς προέκυψε η συνεργασία τους με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure.

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Όσο για τον Μικ Τζάγκερ, ο frontman του συγκροτήματος αιφνιδίασε πρόσφατα τους θαυμαστές του στην Οξφόρδη, όταν εμφανίστηκε απροειδοποίητα σε παμπ της πόλης και έδωσε μια αυθόρμητη συναυλία μαζί με φοιτητές.

Με πληροφορίες από NME

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