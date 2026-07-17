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Οι θρυλικοί Rolling Stones κατάφεραν να ⁠κατακτήσουν για 15η φορά την κορυφή του UK Official Albums Chart με το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues, ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ρεκόρ των Beatles.

Το 25ο studio άλμπουμ του συγκροτήματος κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου με συμμετοχές από τον Πολ Μακάρντνεϊ, τον Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure και τον ντράμερ Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chilly Peppers.

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Περιλαμβάνει επίσης μια ειδική εμφάνιση του εκλιπόντος ντράμερ των Rolling Stones, Τσάρλι Γουάτς, από μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του πριν από τον θάνατό του το 2021.

Οι βετεράνοι της ροκ έφτασαν για τελευταία φορά στην κορυφή του UK Official Albums Chart με τον δίσκο τους Hackney Diamonds, το 2023, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο ροκ άλμπουμ.

Στο πάρτι κυκλοφορίας του Foreign Tongues στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα, ο Μικ Τζάγκερ και ο Ρόνι Γουντ δήλωσαν ότι ελπίζουν να παρουσιάσουν τον δίσκο σε περιοδεία.

«Ο Ρόνι κι εγώ το θέλουμε πραγματικά αυτό, επομένως ελπίζουμε να σας δούμε όλους στον δρόμο», δήλωσε ο 82χρονος Τζάγκερ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.