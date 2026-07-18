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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο ορεινό χωριό Αερινός Κισσάμου.

Η φωτιά καίει μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι Κισσάμου.

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Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη έσπευσε στην περιοχή για την κατάσβεσή της. Συγκεκριμένα έχουν σπεύσει 18 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 45 Πυροσβέστες και 1 εναέριο μέσο.

Λίγο μετά τις 12:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή όπου μαίνεται η φωτιά, έχει ενταχθεί σήμερα σε εκείνες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός (κατηγορία 3) καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026