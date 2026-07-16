Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/07) στα Βίλια Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων, στον δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεσή της.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετέχουν 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).