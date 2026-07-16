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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/07) στα Βίλια Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων, στον δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεσή της.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετέχουν 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026