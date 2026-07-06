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Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την πλήρη οριοθέτηση της περιμέτρου και την πρόληψη πιθανών αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά εμφάνισε παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά λόγω των ιδιαίτερων ατμοσφαιρικών συνθηκών, δημιουργώντας ισχυρά ανοδικά ρεύματα και πυροσωρείτες πάνω από το πύρινο μέτωπο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στο σημείο έναρξης.

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Αισθητά καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε στη θέση Σφάκα, κοντά στην Οινόη Αττικής, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να ανακόψουν τη δυναμική της έπειτα από πολύωρη επιχείρηση. Δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πλήρη οριοθέτηση της περιμέτρου και στην αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών, ώστε να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή 210 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 45 οχήματα, ενώ οι τελευταίες ρίψεις από τα εναέρια μέσα πραγματοποιήθηκαν στις 21:20. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Meteo, η πυρκαγιά παρουσίασε παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά, δημιουργώντας τις δικές της καιρικές συνθήκες. Το φαινόμενο καταγράφηκε από τις κάμερες του Meteo στην Πεντέλη και αποδίδεται στον συνδυασμό έντονης θερμότητας, ξηρής ατμόσφαιρας κοντά στο έδαφος και επαρκούς υγρασίας σε μεγαλύτερα ύψη.

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Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, αναφέρθηκε στη μεγάλη επιχείρηση που έγινε από αέρος και από εδάφους, για τα σπίτια σε οικισμό που εκκένωσαν προληπτικά, αλλά και για τις αναφορές γύρω από το πώς μπορεί να ξεκίνησε.

«Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, επιχειρεί μεγάλος αριθμός εναέριων και επίγειων μέσων» είπε αρχικά και συνέχισε: «Την έχουμε περικυκλώσει, φτιάξαμε ζώνες και πιστεύω πως θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο».

Ως προς το αν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές και σπίτια, τόνισε: «Υπήρξαν κάποια σπίτια που κινδύνεψαν, γι’ αυτό και εκκενώσαμε προληπτικά 7 σπίτια σε έναν οικισμό. Η Οινόη δεν κινδύνευσε, γιατί τελικά περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι».

Τέλος, για το αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αναφορά για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας είπε: «Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν και το είδαν αυτοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητα που ακολουθούσαν.

Συμπίπτει το σημείο, αλλά και η χρονική στιγμή, καθώς λίγα λεπτά μετά ξεκίνησαν οι αναφορές για φωτιά, που με αυτές τις συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και με έντονους ανέμους, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί».

Ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επιχειρούν 210 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δεκάδες εθελοντές και 45 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι τη δύση του ηλίου, από αέρος συνέδραμαν 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο είχαν ρόλο συντονισμού.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε περιοχή με ξερά χόρτα και επεκτάθηκε κυρίως σε δασική έκταση.

Ο συντονισμός όλων των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ενώ στην περιοχή αναπτύσσεται και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Meteo: Η φωτιά προκάλεσε φαινόμενο πυροεπαγωγής, δημιουργώντας τις δικές της καιρικές συνθήκες

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Οινόη παρουσίασε, σύμφωνα με το Meteo, παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά, ένα φαινόμενο κατά το οποίο η ίδια η φωτιά επηρεάζει την ατμόσφαιρα και δημιουργεί τις δικές της καιρικές συνθήκες. Το φαινόμενο καταγράφηκε από τις κάμερες του Meteo στην Πεντέλη και αποτελεί ένδειξη της έντασης που ανέπτυξε το πύρινο μέτωπο.

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Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, η θερμότητα που παράγεται από την καύση της βλάστησης δημιουργεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία, όταν συνδυάζονται με κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, οδηγούν στον σχηματισμό πυροσωρειτών. Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά λευκά νέφη που εμφανίζονται στην κορυφή της κατακόρυφης στήλης καπνού και συχνά συνδέονται με ιδιαίτερα έντονη και απρόβλεπτη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών.

Στην περίπτωση της Οινόης, το Meteo επισημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την εκδήλωση του φαινομένου. Κοντά στο έδαφος επικρατούσε ξηρή ατμόσφαιρα, γεγονός που ενίσχυσε την καύση της βλάστησης και την παραγωγή μεγάλου θερμικού φορτίου. Παράλληλα, σε μεγαλύτερα ύψη υπήρχε επαρκής υγρασία, η οποία τροφοδότησε την ανοδική στήλη καπνού, ενώ η σχετικά χαμηλή διάτμηση του ανέμου επέτρεψε τον σχηματισμό των πυροσωρειτών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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