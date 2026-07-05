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Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) για φωτιά που ξέσπασε στην Οινόη του δήμου Μάνδρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην θέση «Σφάκα» κοντά στον οικισμό της Οινόης.

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Για την κατάσβεση επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 33 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση "Σφάκα", πλησίον του οικισμού της Οινόης στον δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 122 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 1 ομάδα #ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, 8 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από… July 5, 2026

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Την ίδια στιγμή, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Οινόης να παραμείνουν σε ετοιμότητα εξαιτίας της φωτιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τέλος όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)