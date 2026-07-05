Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) για φωτιά που ξέσπασε στην Οινόη του δήμου Μάνδρας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην θέση «Σφάκα» κοντά στον οικισμό της Οινόης.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 33 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Την ίδια στιγμή, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Οινόης να παραμείνουν σε ετοιμότητα εξαιτίας της φωτιάς.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
Τέλος όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)