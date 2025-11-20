Ειδική αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Μάνδρας την Τετάρτη (19/11) έφερε στο φως παράνομο δίκτυο υδροδότησης 1,5 χιλιομέτρου με το οποίο υδροδοτούνταν παράνομα οικίες.

Επιπλέον, αποξηλώθηκε από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καλώδιο 100 μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα σπίτια.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 113 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 8 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.