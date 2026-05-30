Μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση στην κλοπή χαλκού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλία εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη και οργανωμένη επιχείρηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα δρούσε μεθοδικά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε μετασχηματιστές και υποδομές, ενώ η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από συντονισμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Λάρισας.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση του δικτύου, το οποίο φέρεται να ευθύνεται για εκατοντάδες κλοπές και σημαντική οικονομική ζημιά, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Θεσσαλία: Πώς δρούσε το κύκλωμα -Πού κατέληγε ο κλεμμένος χαλκός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, με στόχο την κλοπή χαλκού από μετασχηματιστές του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.

Στη συνέχεια, ο κλεμμένος χαλκός διοχετευόταν στην αγορά μέσω επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων (scrap), αποφέροντας στους δράστες σημαντικά παράνομα κέρδη.

Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τέσσερα βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία συμμετείχαν τόσο στις κλοπές όσο και στη διακίνηση των κλοπιμαίων. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο χαλκός κατέληγε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, που βρίσκεται στην περιοχή Βασίλη Φαρσάλων.

Οι κλοπές πραγματοποιούνταν κυρίως σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας, όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι μετασχηματιστές που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστάσια ύδατος. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κάθε φορά διαφορετικά οχήματα, είτε ιδιόκτητα είτε κλεμμένα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Η μέθοδος δράσης παρέμενε σταθερή σε όλες τις περιπτώσεις, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., καταδεικνύει κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα καταγράφηκαν τουλάχιστον 561 κλοπές στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας, με τη ζημιά που προκλήθηκε να υπολογίζεται σε 1.160.188 ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 892.856 ευρώ.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως σε οικισμούς Ρομά, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και ειδικών υπηρεσιών της Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 25 από τα 29 συνολικά ταυτοποιημένα μέλη της οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν 16.530 ευρώ σε μετρητά, 10 φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τρία επιβατικά αυτοκίνητα, ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης, 30 κινητά τηλέφωνα, ένα κυνηγετικό όπλο και 19 φυσίγγια. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για την αποξήλωση των μετασχηματιστών και την αφαίρεση του χαλκού, όπως ιμάντες, μεταλλικά και ξύλινα κοντάρια, κόφτες και βαριοπούλες, τα οποία κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

(Πηγή: astynomia.gr)