Credits: ΣΚΑΙ - Η στιγμή που ο 36χρονος «βουτάει» στις ράγες και αφαιρεί καλώδιο χαλκού στον σταθμό του προαστιακού στο Ζεφύρι

Ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στον σταθμό του προαστιακού στο Ζεφύρι, όταν ένας 36χρονος «βούτηξε» μέσα στις ράγες, προκειμένου να αφαιρέσει το καλώδιο φωτοσήμανσης, ωστόσο έγινε αντιληπτός και συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, που καταγράφηκε από σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, το εν λόγω συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και πιο συγκεκριμένα το απόγευμα, όταν οι συρμοί του προαστιακού εκτελούσαν κανονικά τα προβλεπόμενα δρομολόγια.

Advertisement

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτοσήμανση είναι άκρως απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του προαστιακού και η αφαίρεση του συγκεκριμένου καλωδίου έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, που μετακινούνταν εκείνη την στιγμή με τον προαστιακό.

Παρόλα αυτά, ο 36χρονος έγινε αντιληπτός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρχές και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, αυτή ήταν η πέμπτη φορά που ο 36χρονος συλλαμβάνεται για παρόμοια αδικήματα.