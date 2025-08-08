Ο οδηγός της μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε στο τροχαίο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε χτες στις 21.30 το βράδυ στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης 94, στο Ζεφύρι.

Ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου, ηλικίας 45 ετών.

Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.