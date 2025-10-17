Πριν από δεκαετίες, μητέρες που αδυνατούσαν να μεγαλώσουν τα νεογέννητα μωρά τους τα άφηναν μέσα σε καλαθάκια στα σκαλιά ευκατάστατων συνήθως σπιτιών ή βρεφοκομείων. Σήμερα, η πόλη της Αμβέρσας στο Βέλγιο, έχει δημιουργήσει «κουτιά υποδοχής μωρών» όπου μητέρες αφήνουν τα μωρά τους, όταν δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν.

Αυτό συνέβει και το περασμένο Σάββατο, όταν ένα νεογνό τοποθετήθηκε στο «κουτί μωρού» του συλλόγου Moeders voor Moeders («Μητέρες για τις Μητέρες») στην πόλη της Αμβέρσας. Είναι το δέυτερο τους τελευταίους 3 μήνες.

Σύμφωνα με το RTL info, ο Δήμος της Βελγικής πόλης δημιούργησε αυτά τα «κουτιά» ώστε να προστατεύσει τα μωρά που οι μητέρες τους τα εγκαταλείπουν -είτε γιατί βρίσκονται σε κίνδυνο ή γιατί δεν επιθυμούν να τα κρατήσουν – καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα μωρά βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.

Ο δήμος της πόλης δίνει σε αυτές τις μητέρες την δυνατότητα, να αφήσουν το μωρό τους σε ένα ασφαλές μέρος, ανώνυμα ενώ μπορούν σε δεύτερο χρόνο να επικοινωνήσουν με τους υποδοχείς, τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τα μωρά, για να το πάρουν πίσω όταν θα έχουν τη δυνατότητα. Σε διαφορετική περίπτωση το μωρό οδηγείται σε ανάδοχες οικογένειες.

Τον περασμένο Αύγουστο, ένα κοριτσάκι τοποθετήθηκε στο «κουτί για μωρά» της Αμβέρσας. Το παιδί ονομάστηκε Νίνα από τον δήμαρχο της πόλης, Ελς βαν Ντόεσμπουργκ, ο οποίος είναι και ο επίσημος κηδεμόνας του παιδιού, βάσει του προγράμματος.

Γυρίσαμε στον Μεσαίωνα

Όμως το φαινόμενο της εγκατάλειψης μωρών λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στην Ευρώπη.

Από τότε που εγκαταστάθηκε το πρώτο «κουτί» στην Αμβέρσα το 2000, έχουν αφεθεί εκεί 21 μωρά. «Κάτι ανάλογο υπήρχε και στον Μεσαίωνα αλλά τότε ονομάζονταν «πύργοι εγκατάλειψης», αναφέρει η ιστοσελίδα La Voix du Nord.

Σήμερα, 11 ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, της Κροατίας και της Ουγγαρίας ενώ στη Γαλλία το σύστημα καταργήθηκε καθώς ισχύει με νόμο η «ανώνυμη γέννηση» και το παιδί μπορεί στη συνέχεια να υιοθετηθεί από μια νέα μητέρα.

Τα «κουτιά για μωρά» μοιάζουν με παράξενες καταπακτές. Στην πόρτα τους, οι οδηγίες εξηγούν πώς να τοποθετήσει κανείς το μωρό του μέσα σ’ αυτές. Στο κουτί, το νεογέννητο τοποθετείται σε ένα ασφαλές χώρο, εξοπλισμένο με κάμερες και έναν συναγερμό συνδεδεμένο με το πλησιέστερο νοσοκομείο για να σηματοδοτεί την παρουσία του μωρού, αναφέρει το Ouest-France.