Σε δικαστήριο της Λισαβόνας οδηγείται σήμερα η Γαλλίδα, που μαζί με τον σύντροφό της, εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της ηλικίας 4 και 5 ετών σε δρόμο της πόλης τα οποία είχε μεταφέρει εκεί με κλειστά μάτια λέγοντάς τους ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι.

Τα δύο αγόρια, που βρέθηκαν να κλαίνε στην άκρη του δρόμου, από περαστικό θα τοποθετηθούν σε οικογένεια υποδοχής μόλις βγούν από το νοσκομείο που μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Advertisement

Advertisement

Η 41χρονη μητέρα και ο 55χρονος σύντροφός της αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή προκειμένου να εξηγήσουν γιατί εγκατέλειψαν τα παιδιά, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι θα προφυλακιστούν.

Jene Franzosen, die ihre Kinder (3, 5) in Portugal einfach ausgesetzt hatten, sind in einem Café gefasst worden. https://t.co/m1MwdCQ9D8 pic.twitter.com/LscMKNP1OR May 21, 2026

Το επόμενο βήμα είναι η επιστροφή των παιδιών στη Γαλλία, αν και δεν είναι ξεκάθαρο με ποιον θα συνεχίσουν να ζουν, καθώς ο πατέρας τους έχει δικαίωμα να τα επισκέπτεται και να τα βλέπει με εποπτεία.

🔴 Dos niños franceses, abandonados en un bosque de Portugal por su madre



📺 Noticias Cuatro a las 14:00 horas con @alagodiaz pic.twitter.com/TfLYHo3LAp — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) May 22, 2026

Ωστόσο, ήταν αυτός που δήλωσε στις 11 Μαΐου την εξαφάνισή τους από το Κολμάρ στην ανατολική Γαλλία, οπότε οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναζητούν την μητέρα τους.

Η μητέρα συνελήφθη σε καφέ

Η μητέρα των παιδιών συνελήφθη τελικά στην πόλη Φάτιμα, στο κέντρο της Πορτογαλίας, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος είναι πρώην χωροφύλακας που εγκατέλειψε το σώμα στο 2010.

Advertisement

😱Yeux bandés par leurs propres parents avant d’être abandonnés sur une route au Portugal : l’horreur subie par deux petits Français de 3 et 5 ans. Sacs à dos remplis de vêtements et de provisions. Abandon prémédité, calculé, glaçant. Déliquescence totale. pic.twitter.com/YRVrPvLHqh — GDams (@Gdams70) May 21, 2026

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, είχαν περάσει πολλές ώρες στα υπαίθρια τραπεζάκια ενός καφέ της Φάτιμα κινώντας τις υποψίες μίας κατοίκου που σήμανε συναγερμό.

Το ζευγάρι, που φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με την Πορτογαλία, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για κακομεταχείριση, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη.

Advertisement

Εκπρόσωπος της πορτογαλικής χωροφυλακής δήλωσε ότι ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί κατά του ζεύγους από την Γαλλία και αργότερα θα υποβληθεί στην πορτογαλική δικαιοσύνη.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα παιδιά είναι καλά, ότι οι ύποπτοι για τα σοβαρά αυτά εγκλήματα αυτά, εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τελείως ευάλωτων παιδιών, ταυτοποιήθηκαν και προσήχθησαν στην δικαιοσύνη», δήλωσε ο πορτογάλος υπουργός Εσωτερικών Λούις Νέβες.

Τα δύο αδερφάκια βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό 253 που συνδέει την πόλη Αλκασερ ντο Σαλ με το θέρετρο Κομπόρτα, σε απόσταση εκατό περίπου χιλιομέτρων νότια της Λισσαβώνας.

Advertisement

Αγνωστος ο λόγος που τα εγκατέλειψε

Ο διερχόμενος οδηγός που τα βρήκε να κάθονται στην άκρη του δρόμου τα μετέφερε στην οικογένειά του πριν τα αναλάβουν οι υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με την διήγηση της μητέρας του οδηγού, τα παιδιά περιέγραψαν σε άλλο πρόσωπο που μιλούσε γαλλικά ότι η μητέρα τους είχε εξαφανισθεί αφού τους έδεσε τα μάτια κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι παίζουν ένα παιγνίδι.

«Επάνω τους είχαν ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι και από ένα μπουκάλι νερό…δεν είδαμε ίχνη κακοποίησης. Ισως η μητέρα τα άφησε αυτά ώστε να παιδιά της να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα τουλάχιστον για μία μέρα», είπε η 76χρονη.

Advertisement

Στην Γαλλία, ο δήμαρχος του Κολμάρ δήλωσε ότι η μητέρα των παιδιών είχε εγκατασταθεί στην πόλη πρόσφατα και ότι εργαζόταν «σε νοσοκομειακό περιβάλλον».

Advertisement

«Δεν υπήρχε καμία αναφορά για κοινωνικά προβλήματα ή θέματα συμπεριφοράς προς τα παιδιά», είπε. «Ηταν άνθρωποι που δεν δημιουργούσαν προβλήματα».

Έπαιζαν στο αυτοκίνητο

Στο μεταξύ σε νέο βίντεο που κοινοποίησαν τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται τα αγόρια να παίζουν αθώα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύντροφος της μητέρας τους, καθώς σταμάτησαν σε βενζινάδικο στο Μιράντα ντο Ντούρο, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία.

Τα αγόρια που κάθονται στο πίσω κάθισμα φαίνεται να σκαρφαλώνει το ένα στα μπροστινά καθίσματα, ενώ το άλλο σκύβει προς τα εμπρός, στο κενό μεταξύ των καθισμάτων.

Advertisement

Ο πορτογαλικός τηλεοπτικός σταθμός TVI ανέφερε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 6:16 μ.μ. στις 11 Μαΐου – την ίδια μέρα που έφτασαν στην Πορτογαλία μέσω της Μπραγκάνσα στα ισπανικά σύνορα.

Δύο εβδομάδες πριν η μητέρα είχε εξαφανιστεί με τα δύο παιδιά από την πόλη Κολμάρ, πριν ξεκινήσουν το οδικό ταξίδι προς την Πορτογαλία.