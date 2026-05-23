Η υπόθεση των δύο παιδιών από τη Γαλλία που εγκαταλείφθηκαν στην Πορτογαλία συγκλονίζει, όχι μόνο για τη σκληρότητα της πράξης, αλλά και για το προφίλ των ενηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται. Δεν είναι, όμως, η μόνη. Από την Ελλάδα μέχρι την Ταϊλάνδη και την Ισπανία, ιστορίες παιδιών που αφέθηκαν πίσω αποκαλύπτουν το πιο σκοτεινό πρόσωπο της οικογενειακής εγκατάλειψης.

Δύο μικρά αγόρια, τριών και πέντε ετών, να τρέχουν κλαίγοντας προς ένα αυτοκίνητο, στην άκρη δρόμου στη νότια Πορτογαλία. Χωρίς γονείς, χωρίς εξήγηση, χωρίς προστασία.

Έτσι άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε Πορτογαλία και Γαλλία. Τα παιδιά, γαλλικής καταγωγής, φέρονται να είχαν μεταφερθεί από τη Γαλλία στην Πορτογαλία από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ενήλικες φέρονται να τους έδεσαν τα μάτια, παρουσιάζοντας την εγκατάλειψη σαν «παιχνίδι», και στη συνέχεια τα άφησαν μόνα σε δασική περιοχή.

Η μητέρα, 42 ετών, εργαζόταν ως σεξολόγος και παρουσίαζε τον εαυτό της ως ειδική στη θεραπεία ψυχικών τραυμάτων που αναπτύσσονται στην παιδική ηλικία. Ο σύντροφός της, 55 ετών, φέρεται να είναι πρώην αστυνομικός, με παρελθόν καταδίκης για παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Φάτιμα, ενώ τα παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά σε ανάδοχη οικογένεια.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο ανατριχιαστική επειδή τα παιδιά δεν είχαν απλώς χαθεί. Είχαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφεθεί πίσω.

Οι υποθέσεις που θυμίζουν ότι η εγκατάλειψη παιδιών δεν είναι «ξένο» φαινόμενο

Στην Ελλάδα, η εγκατάλειψη ανηλίκων έχει εμφανιστεί πολλές φορές με διαφορετικά πρόσωπα.

Το 2019, στην Καλαμάτα, ένα βρέφος εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων. Η μητέρα του, μια 24χρονη γυναίκα, συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Την ίδια χρονιά, στη Νέα Ιωνία, νεογέννητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην είσοδο πολυκατοικίας, με τη 19χρονη μητέρα του να οδηγείται σε δίκη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το 2025, στην Κρήτη, μια γυναίκα κατηγορήθηκε ότι γέννησε και στη συνέχεια εγκατέλειψε το νεογέννητο μωρό της σε κάδο απορριμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό. Την ίδια χρονιά, στον Άλιμο, βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε σακούλα δίπλα σε κάδους, σε υπόθεση που οι αρχές εξέτασαν και ως πιθανή αρπαγή πριν από την εγκατάλειψη.

Στο εξωτερικό, μια πρόσφατη υπόθεση στην Ισπανία προκάλεσε οργή: γονείς φέρονται να άφησαν τον 10χρονο γιο τους στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης επειδή υπήρχε πρόβλημα με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και εκείνοι δεν ήθελαν να χάσουν την πτήση τους. Η αστυνομία παρενέβη και οι γονείς οδηγήθηκαν για εξηγήσεις.

Υπάρχουν και υποθέσεις που άνοιξαν διεθνή συζήτηση για τα όρια της γονεϊκότητας, της φτώχειας, της παρένθετης μητρότητας και της ευθύνης. Η υπόθεση του Baby Gammy στην Ταϊλάνδη, ενός παιδιού με σύνδρομο Down που γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα, παρουσιάστηκε αρχικά διεθνώς ως εγκατάλειψη από το ζευγάρι που είχε αναθέσει την κύηση, αν και αργότερα αυστραλιανό δικαστήριο έκρινε ότι δεν επρόκειτο για εγκατάλειψη με τη νομική έννοια.

Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις ιστορίες είναι το ίδιο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν το παιδί γίνεται το πιο αδύναμο θύμα μιας προσωπικής, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάρρευσης;

Η εγκατάλειψη δεν είναι πάντα η ίδια πράξη. Άλλοτε συμβαίνει σε δρόμο, άλλοτε σε κάδο, άλλοτε σε νοσοκομείο, άλλοτε σε αεροδρόμιο. Μπορεί να έχει πίσω της φτώχεια, ψυχική ασθένεια, βία, πανικό, αδιαφορία ή εγκληματική πρόθεση.

Για το παιδί, όμως, το αποτέλεσμα είναι ένα: η στιγμή που ο ενήλικος που όφειλε να το προστατεύσει, εξαφανίζεται.

