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Για δεκαετίες θεωρούνταν το πιο διάσημο «ανολοκλήρωτο» κτίριο στον κόσμο. Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα τόσο φιλόδοξο και περίπλοκο, που έμοιαζε καταδικασμένο να μένει για πάντα ημιτελές. Κι όμως, έπειτα από 144 χρόνια κατασκευής, η εμβληματική Sagrada Família πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ακριβώς έναν αιώνα μετά τον θάνατο του Antoni Gaudí, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναμένεται να ευλογήσει επισήμως τον πύργο σε ειδική λειτουργία παρουσία πολιτικών και επισήμων, ανάμεσά τους και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η τελετή σηματοδοτεί μια βαθιά συμβολική στιγμή: την ολοκλήρωση του οράματος που για γενιές κατοίκων της Βαρκελώνης έμοιαζε ανέφικτο, ακόμη κι αν οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν για περίπου μία δεκαετία.

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Mάλιστα, η  Lego παρουσίασε ένα νέο συλλεκτικό σετ αφιερωμένο στη Σαγράδα Φαμίλια, δίνοντας στους φίλους των κατασκευών τη δυνατότητα να αναδημιουργήσουν σε μικρογραφία ένα από τα πιο εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα του κόσμου. Η κυκλοφορία του μοντέλου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, δημιουργού του διάσημου ναού.

Το νέο σετ αποτελείται από 12.060 κομμάτια και, όταν ολοκληρωθεί, φτάνει σε ύψος τα 62 εκατοστά, αναπαριστώντας τη Σαγράδα Φαμίλια, η οποία με ύψος 172,5 μέτρων θεωρείται η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Πρόκειται επίσης για ένα από τα ακριβότερα προϊόντα της Lego, με την τιμή του να ανέρχεται στα 799,99 δολάρια.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιμένουν έως την 1η Νοεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεσή του στο κοινό. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι η αναπαράσταση του εφέ των βιτρό παραθύρων, που αποδίδει τις χρωματικές αντανακλάσεις του φωτός στο εσωτερικό της πραγματικής βασιλικής.

«Στόχος μας ήταν να τιμήσουμε το όραμα του Γκαουντί με τον μέγιστο δυνατό σεβασμό, αποτυπώνοντας τον ρυθμό κατασκευής της βασιλικής, την εξαιρετική πολυπλοκότητα και τη φιλοδοξία του έργου, μετατρέποντάς τα σε μια καθηλωτική εμπειρία κατασκευής», δήλωσε ο επικεφαλής σχεδιασμού της Lego, Ροκ Ζγκάλιν Κόμπε, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.