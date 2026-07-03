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Η Formula 1 θα προσθέσει μια παιχνιδιάρικη πινελιά στο Βρετανικό Γκραν Πρι την Κυριακή, όταν και οι 22 οδηγοί θα συμμετάσχουν στην παραδοσιακή παρέλαση των οδηγών πριν τον αγώνα, οδηγώντας ειδικά σχεδιασμένες μινιατούρες της LEGO γύρω από το Σίλβερστοουν.



Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της δημοτικότητας που γνώρισε η περσινή παρέλαση LEGO στο Γκραν Πρι του Μαϊάμι, με τη Φόρμουλα 1 και τον Όμιλο LEGO να επεκτείνουν την ιδέα για το 2026. Κάθε οδηγός θα διαθέτει ένα ατομικό minicar βαμμένο με τα χρώματα της ομάδας του και με τον αριθμό αγώνα του, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα πριν ανάψουν τα φώτα.

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Αντί να χαιρετούν τους οπαδούς από το συνηθισμένο φορτηγό της παρέλασης, οι οδηγοί θα οδηγήσουν οχήματα κατασκευασμένα από τουβλάκια, ικανά να φτάσουν σε ταχύτητες έως και 25 χλμ./ώρα.

🇬🇧🚨 | ¡¡ EN SILVERSTONE VUELVEN LOS AUTOS LEGOS, AHORA COMO KARTING !!



➡️ En el drivers parade (antes de la carrera) cada piloto va a manejar un karting propio.



🔙 Vuelven a repetir lo de Miami, donde TODOS la pasaron muy bien. 😭pic.twitter.com/rF1yyf9PlZ — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) July 2, 2026

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί περίπου 90 λεπτά πριν από την έναρξη του Βρετανικού Γκραν Πρι της Κυριακής, προσφέροντας στους θεατές γύρω από τη διάσημη πίστα του Σίλβερστοουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις μοναδικές αυτές δημιουργίες.

🏎️ LEGO YARIŞI SILVERSTONE'DA GERİ DÖNÜYOR!



Pilotlar Britanya GP geçit töreninde LEGO F1 araçlarıyla piste çıkacak.pic.twitter.com/WkyeAeAxY5 — Formula Türkiye 🇹🇷 (@FormulaTurkiye) July 2, 2026

Κάθε ένα από τα 11 μίνι αυτοκίνητα έχει κατασκευαστεί από περισσότερα από 28.000 τουβλάκια LEGO και ζυγίζει περίπου 280 κιλά, εκ των οποίων περίπου 65 κιλά αποτελούνται από υλικά της LEGO. Οι τροχοί τύπου go-kart αποτελούν το σύστημα κίνησης, ενώ μια ομάδα 20 σχεδιαστών, μηχανικών και ειδικών της LEGO αφιέρωσε περισσότερες από 6.400 ώρες στην ανάπτυξη και την κατασκευή του στόλου στο εργοστάσιο της LEGO στο Κλάντνο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

First look 👀



The LEGO Minicars that our drivers will be piloting at Sunday's Drivers' Parade!

#F1 #BritishGP @LEGO_Group pic.twitter.com/f2oHnDAIXT — Formula 1 (@F1) July 2, 2026

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Φόρμουλα 1 να δημιουργήσει αξέχαστες εμπειρίες για τους οπαδούς πέρα από τη δράση στην πίστα, μετά την ευρεία ανταπόκριση που είχε η παρέλαση στο Μαϊάμι την περασμένη σεζόν.