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Η ορισθείσα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. (Pninat Yanai) Πνινάτ Γιανάι, έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της. Διακεκριμένη Ισραηλινή δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις και σχολιάστρια στα μέσα ενημέρωσης, η Πρέσβης Γιανάι φέρνει στη νέα της θέση εκτενή εμπειρία στους τομείς του δικαίου, των επιχειρήσεων, της διπλωματίας, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας.

Η κ. Γιανάι είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LL.B.) από το Πανεπιστήμιο Bar-Ilan και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Διεθνές Δίκαιο μέσω του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Northwestern του Σικάγο. Είναι διακεκριμένη δικηγόρος με εξειδίκευση στην εκπροσώπηση σε σύνθετες υποθέσεις ποινικού δικαίου, ιδίως οικονομικού εγκλήματος, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες, έχοντας εκπροσωπήσει πελάτες σε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος ενώπιον δικαστηρίων σε όλο το Ισραήλ. Παράλληλα, ίδρυσε τμήμα δωρεάν νομικής συνδρομής στη δικηγορική της εταιρεία, με στόχο την παροχή νομικής εκπροσώπησης σε άτομα που δεν είχαν επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες, καθώς και σε γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

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Μεταξύ 2012 και 2020, η κ. Γιανάι εκπροσώπησε κορυφαίες ισραηλινές εταιρείες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και επιχειρήσεις στους κλάδους της κυβερνοασφάλειας, της εσωτερικής ασφάλειας και της ενέργειας, ειδικότερα στην Αφρική. Ανέπτυξε σχέσεις με προέδρους, υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους, συμβάλλοντας στην προώθηση των ισραηλινών οικονομικών, αμυντικών και τεχνολογικών συμφερόντων. Στη συνέχεια ίδρυσε εταιρεία στρατηγικών συμβούλων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες ισραηλινές εταιρείες σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, κανονιστικού πλαισίου, επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου.

Η κ. Γιανάι αποτελεί επίσης γνωστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής του Ισραήλ. Εμφανίζεται τακτικά ως πολιτική, αμυντική και νομική αναλύτρια σε μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά μέσα και είναι δημιουργός και παρουσιάστρια της εκπομπής The Main Issue with Adv. Pninat Yanay, ενώ είναι επίσης αρθρογράφος και παρουσιάστρια podcast στην εφημερίδα Maariv, με αντικείμενο σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα. Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, ίδρυσε το LOVE ISRAEL, μια ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης και δημόσιας διπλωματίας, η οποία παρέχει σε διεθνείς αξιωματούχους, διπλωμάτες και δημοσιογράφους πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και μαρτυρίες επιζώντων, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση διεθνών εκδηλώσεων αλληλεγγύης προς το Ισραήλ.

Οι δημόσιες και φιλανθρωπικές δράσεις της περιλαμβάνουν την ίδρυση της ΜΚΟ «Children of Israel for the Children of Africa», η οποία έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση για την κατασκευή κατοικιών για ορφανοτροφεία στη Δυτική Αφρική. Έχει επίσης αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά της Αφρικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, διόρισε την κ. Γιανάι Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα. Ο διορισμός της αντικατοπρίζει τη δέσμευση του Ισραήλ για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι επενδύσεις, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η ακαδημαϊκή συνεργασία και οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.

Σχολιάζοντας την άφιξή της στην Αθήνα, η Πρέσβης Γιανάι δήλωσε:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου στην Ελλάδα, μια χώρα με την οποία το Ισραήλ μοιράζεται μια βαθιά φιλία. Τρέφω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και τον ελληνικό λαό.

Η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τους Έλληνες φίλους μας, για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, θεωρώ ότι ο ρόλος μου αποτελεί ευκαιρία να απευθυνθώ άμεσα στην ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κοινό, αναδεικνύοντας τους πολλούς ανθρώπινους δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες μας και οδηγώντας τις σχέσεις μας σε νέα επίπεδα. Ως δικηγόρος που πάντοτε υπερασπιζόταν την αλήθεια, σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας».

Η Πρέσβης Γιανάι διαδέχεται τον κ. Νόαμ Κατς, ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως για την επιτυχημένη θητεία του ως Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα.