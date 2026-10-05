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Η γέννηση του παιδιού συνέβη τρία χρόνια μετά την απαγωγή και τη δολοφονία του γιου τους, Αλμόγκ, από τη Χαμάς.

Το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία με τη συγκατάθεση των υπόλοιπων παιδιών του, επιδιώκοντας να βρει παρηγοριά μετά την απώλεια του Αλμόγκ.

Για την οικογένεια, ο ερχομός του Λάβι αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας και απόδειξη ότι η ζωή συνεχίζεται παρά τον βαθύ πόνο.

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Σχεδόν τρία χρόνια μετά την απαγωγή του γιου τους από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την εκτέλεσή του 11 μήνες αργότερα, η Νίρα και ο Γιγκάλ Σαρούσι έγιναν ξανά γονείς. Ο μικρός Λάβι ήρθε στον κόσμο χάρη σε μια διαδικασία που βασίστηκε σε ωάρια τα οποία είχαν καταψυχθεί περίπου 25 χρόνια πριν.

Για τους γονείς του Αλμόγκ, που εξακολουθούν να βιώνουν καθημερινά την απώλεια του γιου τους, η γέννηση του παιδιού, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, αποτελεί μια «παρέμβαση του Θεού».

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Ο Λάβι γεννήθηκε την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, περίπου δύο εβδομάδες πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, μέλη της Χαμάς είχαν απαγάγει από το μουσικό φεστιβάλ Nova τον τότε 26χρονο Αλμόγκ.

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί από πυρά, ωστόσο παρέμεινε στο σημείο προκειμένου να βοηθήσει την τραυματισμένη σύντροφό του, Σαχάρ. Εκείνη τελικά δολοφονήθηκε, ενώ ο Αλμόγκ είχε σχεδιάσει να της κάνει πρόταση γάμου την επόμενη χρονιά.

«Είναι ένα πραγματικό θαύμα», δήλωσε ο Γιγκάλ στην New York Post, εξηγώντας πως ενώ μια ζωή αφαιρέθηκε με τόσο βίαιο τρόπο, μια άλλη κατάφερε να έρθει στον κόσμο. Για την οικογένεια, αυτό αποτελεί «μια απόδειξη ότι το κακό δεν θα επικρατήσει». «Όλα είναι από τον Θεό», ανέφερε ο 60χρονος πατέρας.

Recovered Israeli military footage shows six hostages killed in Gaza lighting Hanukkah candles



Israeli forces released footage recovered during operations in the Gaza Strip showing the six Israeli hostages murdered by their captors in August 2024. The video, filmed in a tunnel,… pic.twitter.com/mnGsErPjzP — Open Source Intel (@Osint613) December 11, 2025

Ζούσαν με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει

Για 331 ημέρες, η οικογένεια Σαρούσι περίμενε να δει τον «ήρωά» της να επιστρέφει ζωντανός. Η προσμονή τελείωσε με τον θάνατό του, όταν η Χαμάς εκτέλεσε τον Αλμόγκ και ακόμη πέντε ομήρους.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Αλμόγκ, ο Αμερικανοϊσραηλινός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και τέσσερις ακόμη όμηροι δολοφονήθηκαν σε τούνελ στη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας. Ο θάνατός τους σημειώθηκε λίγο πριν οι ισραηλινές δυνάμεις φτάσουν στην περιοχή, επιχειρώντας να τους διασώσουν. Οι έξι άνδρες έμειναν γνωστοί ως «Οι Έξι Όμορφοι».

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Οι εικόνες των γονιών του Αλμόγκ στην κηδεία του είχαν προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρο το Ισραήλ. Την ώρα που η οικογένεια προσπαθούσε να διαχειριστεί τον χαμό του μεγαλύτερου από τα τέσσερα παιδιά της, θυμήθηκε πως υπήρχαν καταψυγμένα ωάρια από μια ιατρική διαδικασία που είχε πραγματοποιηθεί περίπου 25 χρόνια νωρίτερα.

Με τη συγκατάθεση και των άλλων παιδιών τους, η Νίρα και ο Γιγκάλ αποφάσισαν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα και να προχωρήσουν σε διαδικασία παρένθετης μητρότητας.

The parents of Israeli hostage Almog Sarusi mourned his death after Israel recovered the bodies of six hostages from a tunnel in Gaza https://t.co/fCltHLnad1 pic.twitter.com/4XG1LRACgJ Advertisement September 1, 2024

Το ζευγάρι από τη Ραανάνα επέλεξε να μην κάνει γνωστή την προσπάθειά του, καθώς δεν γνώριζε αν τελικά θα είχε αποτέλεσμα.

«Δεν μιλούσαμε γι’ αυτό, επειδή δεν γνωρίζαμε αν θα πετύχει», ανέφερε ο Γιγκάλ, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες που δεν είχαν επιτυχία. «Αλλά είναι 100% δικός μας».

Το όνομα Λάβι σημαίνει «λιοντάρι» στα εβραϊκά και ο πατέρας του θεωρεί πως ταιριάζει απόλυτα στον συμβολισμό που έχει αποκτήσει η γέννησή του για την οικογένεια.

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Amid the shadow of loss, a new life has begun.



This week, Nira and Yigal, the parents of Almog Sarusi, who was murdered in Hamas captivity, named their newborn son Lavi.



Lavi will grow up knowing his brother was a hero.



📸: Sarusi family / @ynetnews pic.twitter.com/1Ww7BSCgci — Israel in New York (@IsraelinNewYork) October 5, 2026

«Θέλω όλο το Ισραήλ να αγαπήσει αυτό το παιδί»

Η επιστροφή στις απαιτήσεις της γονεϊκότητας δεν είναι απλή υπόθεση για ένα ζευγάρι που πλησιάζει τα 60. Οι νυχτερινές αφυπνίσεις και η φροντίδα ενός βρέφους αποτελούν ξανά μέρος της καθημερινότητάς τους, ωστόσο ο Γιγκάλ υπογραμμίζει πως η χαρά που τους έχει χαρίσει ο μικρός Λάβι ξεπερνά κάθε δυσκολία.

«Ξέραμε ότι αυτή η στιγμή θα μας έκανε να νιώσουμε όμορφα. Αλλά είναι ακόμη καλύτερα από ό,τι είχαμε φανταστεί», είπε, προσθέτοντας πως το μωρό έχει αρκετά χαρακτηριστικά που του φέρνουν στο μυαλό τον μεγαλύτερο αδελφό του.

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«Επιμένουμε ότι η ζωή συνεχίζεται», λέει ο Γιγκάλ και προσθέτει: «Είναι καθαρή χαρά το γεγονός ότι έχουμε έναν νέο γιο. Η καρδιά μας γεμίζει ξανά».

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Ο πατέρας του θέλει ο Λάβι να μεγαλώσει έχοντας ως οδηγό τις αρχές και τις αξίες που χαρακτήριζαν τον Αλμόγκ, τον οποίο περιγράφει ως έναν άνθρωπο «γενναίο, δυνατό και αισιόδοξο». Ο Αλμόγκ αφιέρωνε χρόνο εθελοντικά βοηθώντας παιδιά στα μαθήματά τους, ενώ κατά τη διάρκεια των γιορτών αγόραζε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για ανθρώπους που τα χρειάζονταν.

Και όπως εξηγεί, η γέννηση του Λάβι μεταφέρει ένα μήνυμα που συνοψίζεται σε μία φράση: «Αυτό είναι το αγόρι που κουβαλά τη δύναμη και το θάρρος. Ο πόνος υπάρχει ακόμη και δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν τον σβήνει. Τίποτα δεν μπορεί να τον σβήσει. Κλαίμε, αλλά τώρα έχουμε και τη χαρά. Είναι και τα δύο μαζί».

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