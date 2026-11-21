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Η παρουσιάστρια εξέφρασε τον σεβασμό της για την απόφαση και ευχαρίστησε τον συνεργάτη της για την πολυετή προσφορά του στην εκπομπή.

Η ίδια τόνισε την καθοριστική επιρροή του Νίκου Συρίγου στον τρόπο εργασίας της, δηλώνοντας ότι οι προσωπικές τους σχέσεις παραμένουν αμετάβλητες παρά την αποχώρησή του.

Η καθυστέρηση της τοποθέτησής της οφειλόταν στις προσπάθειες που γίνονταν για την παραμονή του συνεργάτη της, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η αναζήτηση αντικαταστάτη.

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Φανερά στεναχωρημένη, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε πρώτη φορά για τον φίλο και συνεργάτη της, Νίκο Συρίγο, μία μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της Barking Well για το τέλος της συνεργασίας του με το MEGA.

«Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, με ρωτάτε όλο αυτόν τον καιρό τι συμβαίνει με τον Νίκο. Έπρεπε να περιμένω και εγώ, όπως όλοι οι υπόλοιποι την επίσημη ανακοίνωση να βγει. Η απόφαση πάρθηκε για τον Νίκο, δεν θα είναι πια στο “Χαμογέλα και πάλι”. Είναι μια απόφαση που σεβόμαστε όλοι μας.

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«Θέλω να πω όμως δύο πράγματα για τον Νίκο. Καταρχάς, θέλω και δημόσια να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μου. Παραμένει δίπλα μου, απλά όχι στον αέρα» είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Είναι ένας άνθρωπος που με άλλαξε πάρα πολύ. Άλλαξε τον τρόπο που δουλεύω, με έμαθε να μη φοβάμαι να λέω τη γνώμη μου, να διεκδικώ, να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Του χρωστάω πάρα πολλά. Αυτά ήθελα να πω. Σ’ αγαπώ πολύ» κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία είχε επικριθεί αρκετά από αρκετούς χρήστες των social media για τη στάση που είχε κρατήσει όλες αυτές τις μέρες.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ήθελε να μιλήσει από την πρώτη στιγμή»

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι πηγές της HuffPost, αλλά επειδή γίνονταν προσπάθειες προκειμένου να παραμείνει ο Νίκος Συρίγος στην εκπομπή, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε την ελπίδα πως θα ο συνεργάτης της θα κατάφερνε τελικά να επιστρέψει στην εκπομπή και αυτός ήταν ο λόγος που δεν είχε πάρει επίσημα θέση, φροντίζοντας ταυτόχρονα να ποζάρει μαζί του σε έξοδό τους, ώστε να δείξει ότι οι σχέσεις τους δεν είχαν διαταραχτεί.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως ήδη έχει ξεκινήσει η αναζήτηση του προσώπου εκείνου που θα πάρει τη θέση του Νίκου Συρίγου δίπλα στη Σίσσυ Χρηστίδου, τη στιγμή που οι δυο τους βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία.