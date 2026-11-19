Η υπουργός αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Μουσείου των Αυτοκινήτων και του Μουσείου Αγροτικής Παραγωγής, καθώς και στο τελικό στάδιο προετοιμασίας της έκθεσης στο Ανάκτορο - Eurokinissi

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, το οποίο θα αποδοθεί σταδιακά στο κοινό εντός του Ιανουαρίου.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων πέτυχε σημαντική αύξηση εσόδων, τα οποία επανεπενδύονται σε έργα πολιτισμού και στη λειτουργική αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

Η υπουργός επιβεβαίωσε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τα πωλητήρια των μουσείων, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου αποδίδεται το ανακαινισμένο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, ενώ οι οριστικές μελέτες για την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Μάιο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην πορεία των έργων στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και στην απόδοση του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης επί του Ιερού Βράχου, αναφέρθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στον Σκάι. Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Για το Τατόι η υπουργός σημείωσε ότι έχει εισέλθει στην τελική ευθεία, καθώς οι εργασίες ολοκληρώνονται εντός του Ιανουαρίου και ακολουθεί η σταδιακή απόδοση του χώρου στο κοινό. «Εμείς θα είμαστε έτοιμοι τον Ιανουάριο. Αλλά, φαντάζομαι, σταδιακά θα ανοίξουν τμήματα του Τατοΐου. Δηλαδή, σταδιακά θα ανοίξουν τα τρία μουσεία, οι κήποι, οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων. Είναι δεκάδες στρέμματα αυτά τα οποία έχουν αποκατασταθεί», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Advertisement

Advertisement

Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Μουσείου των Αυτοκινήτων και του Μουσείου Αγροτικής Παραγωγής, καθώς και στο τελικό στάδιο προετοιμασίας της έκθεσης στο Ανάκτορο, η οποία αφηγείται την ιστορία του κτήματος μέσα από το πλούσιο μουσειακό και αρχειακό υλικό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πλήρη αποκατάσταση των κήπων, του κοιμητηρίου, του μαυσωλείου και του Ναού της Αναστάσεως, αλλά και στη φυσική αναδάσωση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «μέσα στο 2027 ο στόχος μας είναι να ιδρυθεί ένας φορέας διαχείρισης, ο οποίος προφανώς θα είναι υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού και τουλάχιστον του υπουργείου Περιβάλλοντος. Άρα δύο υπουργεία θα εποπτεύουν. Θα έχει τα έσοδα από το ίδιο το κτήμα. Ο στόχος είναι να μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα. Γιατί είναι δύσκολο».

Όσον αφορά το αντίτιμο, η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι «Το αντίτιμο για τα τρία μουσεία μαζί με το πάρκο, αν μου επιτρέπετε την έννοια αυτή, έχει ήδη καθοριστεί στα 30 ευρώ».

Η υπουργός Πολιτισμού τοποθετήθηκε διεξοδικά σχετικά με τη μεταρρύθμιση του παλαιού ΤΑΠ σε ΟΔΑΠ, η οποία οδήγησε στον υπερδιπλασιασμό των εσόδων από 65 εκατ. ευρώ το 2019 σε 138 εκατ. ευρώ το 2025, πόροι που -όπως ανέφερε- επανεπενδύονται σε έργα πολιτισμού.

Για τον διαγωνισμό παραχώρησης 27 πωλητηρίων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων διευκρίνισε ότι το τίμημα προσδιορίστηκε, από ανεξάρτητους εκτιμητές της αγοράς, με βάση το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των χώρων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, χωρίς να ζημιούται ο Οργανισμός. Δήλωσε ότι θα προχωρήσει η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού βάσει του Ν. 4413/2016 εντός του επομένου διαστήματος, καθ΄ υπόδειξη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) για το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας τις πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της προσφυγής που ασκήθηκε από εταιρεία συμφερόντων του, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, Γραμματέα της ΕΛΑΣ .

Τέλος, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στο πλήρως ανακαινισμένο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης επί του Ιερού Βράχου, το οποίο αποδίδεται από τον πρωθυπουργό την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, καθώς και στην πορεία του έργου αναβάθμισης και επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, επισημαίνοντας ότι οι οριστικές μελέτες ολοκληρώνονται έως τον Μάιο με στόχο η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου να εκκινήσει προς το τέλος του 2027.