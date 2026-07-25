Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες χτύπησε και την Αθήνα την Παρασκευή (24/7). Η απότομη αλλαγή του καιρού ξάφνιασε τους εκατοντάδες τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ακρόπολη με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ΄ αυτών να τα βάλουν με τον… Δία.
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες καταγράφονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η καταιγίδα στην Ακρόπολη και οι τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι. Ο κόσμος προσπαθούσε να βρει ένα στέγαστρο για να προστατευθεί και οι περισσότεροι δεν… πίστευαν στα μάτια τους.
@athensofftheguidebooks This is what happens when Zeus gets angry #athens #greece #viral #tourguide #history ♬ son original – user52815061005
Ενας ξεναγός που βρισκόταν στην Ακρόπολη με ένα γκρουπ τουριστών εκείνη την ώρα, έγραψε μαζί με το βίντεο που ανάρτησε «αυτά συμβαίνουν όταν νευριάζει ο Δίας».
«Περνούσαμε ωραία και ξαφνικά συνέβη αυτό. Σίγουρα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ!» έγραψε στο Instagram μια τουρίστρια μαζί με το βίντεο που ανέβασε.