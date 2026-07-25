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Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες χτύπησε και την Αθήνα την Παρασκευή (24/7). Η απότομη αλλαγή του καιρού ξάφνιασε τους εκατοντάδες τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ακρόπολη με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ΄ αυτών να τα βάλουν με τον… Δία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες καταγράφονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η καταιγίδα στην Ακρόπολη και οι τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι. Ο κόσμος προσπαθούσε να βρει ένα στέγαστρο για να προστατευθεί και οι περισσότεροι δεν… πίστευαν στα μάτια τους.

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Ενας ξεναγός που βρισκόταν στην Ακρόπολη με ένα γκρουπ τουριστών εκείνη την ώρα, έγραψε μαζί με το βίντεο που ανάρτησε «αυτά συμβαίνουν όταν νευριάζει ο Δίας».

«Περνούσαμε ωραία και ξαφνικά συνέβη αυτό. Σίγουρα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ!» έγραψε στο Instagram μια τουρίστρια μαζί με το βίντεο που ανέβασε.



