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Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας ασκήθηκε στον 60χρονο για την επίθεση με μαχαίρι σε τουρίστες στην Ακρόπολη.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα (21/07) ενώπιον της 26ης Ανακρίτριας Αθηνών, από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στις 12:00.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 08:05 το πρωί στην είσοδο της Ακρόπολης, όταν ο 60χρονος επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι σε έναν 53χρονο και μία 48χρονη. Η 48χρονη έφερε ελαφρύ τραύμα στο χέρι, ενώ ο 53χρονος τραυματίστηκε σοβαρότερα στο πόδι, με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τουρνικέ για τον περιορισμό της αιμορραγίας.

Το ζευγάρι διακομίστηκε με ασθενoφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της επίθεσης διενεργεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών.

(Πηγή: dikastiko.gr)