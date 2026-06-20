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Η δυτική όψη του εμβληματικότερου μνημείου της Ελλάδας αποκαλύπτεται πλέον σχεδόν ολοκληρωμένη, μετά την αποκατάσταση του δυτικού αετώματος και την απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων που για χρόνια κάλυπταν μέρος του μνημείου.

Μέσα από τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του UP STORIES, παρακολουθούμε από ψηλά ένα ιστορικό ορόσημο για την Ακρόπολη των Αθηνών.

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Η τοποθέτηση νέων αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση των εργασιών αποκαθιστούν την αρχιτεκτονική ενότητα της δυτικής όψης, προσφέροντας μια εικόνα που πλησιάζει περισσότερο από ποτέ στην αρχική μορφή του Παρθενώνα.

Ένα έργο υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικής δυσκολίας, αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας επιστημόνων, μηχανικών και τεχνιτών, που συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.