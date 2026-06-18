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Ένταση και υψηλοί τόνοι επικράτησαν στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και Βασίλη Παϊτέρη να διαπληκτίζονται δημοσίως με αφορμή τη χρήση του όρου «γύφτος». Ο γνωστός τραγουδιστής αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας την για υποτιμητική στάση απέναντι στην κοινότητά του, με την κουβέντα να «εκτροχιάζεται» γρήγορα σε προσωπικές επιθέσεις και βαριές εκφράσεις και από τις δύο πλευρές.

Ο καυγάς Παϊτέρη – Λατινοπούλου που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

«Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

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Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής προχώρησε σε προσωπική αναφορά προς την Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε έντονα και απάντησε: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Σε παρέμβαση του Πέτρου Κουσουλού, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε, λέγοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο», με τον παρουσιαστή να επιχειρεί να αποκλιμακώσει την ένταση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα».