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Η αποχώρηση του κ.

Δημητριάδη πραγματοποιείται κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο πλευρών για προσωπικούς λόγους του στελέχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ευχαρίστησε τον απερχόμενο CEO για τις υπηρεσίες του και εξέφρασε την αμοιβαία εκτίμηση.

Παρά τη λήξη της θητείας του μετά από πέντε μήνες, οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας.

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Και επίσημα εκτός ΣΚΑΪ βρίσκεται πλέον ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης, επιβεβαίωνοντας τις πληροφορίες της HuffPost.

Στην επίσημη ανακοίνωση που έστειλε ο σταθμός το απόγευμα της Παρασκευής, αναφέρει:

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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του Ομίλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, με ισχύ από 7 Αυγούστου, κατόπιν κοινής συμφωνίας και για προσωπικούς λόγους του τελευταίου.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τους στο μέλλον,

υπό διαφορετική μορφή.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα πάρει τη θέση του, οι πληροφορίες όμως αναφέρουν πως ο ίδιος ο ιδρυτής και μέτοχος του σταθμού θα αναλάβει τα ηνία.

Η παραίτηση μετά από μόλις 5 μήνες στο τιμόνι του ΣΚΑΪ

Μόλις πέντε μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που το Γραφείο Τύπου του ΣΚΑΪ ενημέρωνε τους τηλεοπτικούς συντάκτες ότι ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης θα ήταν ο νέος CEO του Ομίλου, μια θέση που κατείχε για έναν χρόνο ο Κωνσταντίνος Ζούλας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από τον Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη με ισχύ από 16 Μαρτίου 2026.

Ο κ. Δημητριάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε σημαντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τον στρατηγικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

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Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Δημητριάδης δήλωσε: «Αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο ΣΚΑΪ. Μαζί με την ομάδα του Ομίλου θα εργαστούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τη δημιουργία διαρκούς αξίας για τηλεθεατές, ακροατές, εργαζομένους και συνεργάτες».

Ο ιδρυτής και μέτοχος του Ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην οικογένεια του ΣΚΑΪ. Η εμπειρία, η διοικητική του ικανότητα και η στρατηγική του σκέψη αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου και τη μετεξέλιξή του στη νέα εποχή».

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