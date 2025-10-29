Αίσιο φινάλε είχαν οι διαπραγματεύσεις της Κατερίνας Καραβάτου με τον όμιλο ΑΝΤ1. Μετά την επιτυχημένη παρουσία της στην καλοκαιρινή πρωινή ζώνη. που ξεπέρασε ακόμα και τις προσδοκίες του σταθμού- όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι η 51χρονη παρουσιάστρια θα δεχόταν πρόταση να παραμείνει στο δυναμικό του σταθμού. Παρόλα αυτά χρειάστηκε ένας ολόκληρος μήνας μέχρι ο δικηγόρος της, Αλέξανδρος Μίντζιας, να διευθετήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου της.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία.

Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει κανείς είναι ότι στην ανακοίνωση του ΑΝΤ1 δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς θα κάνει η Κατερίνα Καραβάτου, αν και μέσα από τον σταθμό διαρρέεται ότι θα αξιοποιηθεί στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, χωρίς να επιβεβαίωνονται -ακόμη- οι αρχικές πληροφορίες που την ήθελαν να αναλαμβάνει ζωντανό μαγκαζίνο στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που η Κατερίνα Καραβάτου άφησε τη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα της στην Αθήνα με το «Μεσημεριανό Κους Κους» στον Alpha μετά από προτροπή του Λάκη Λαζόπουλου.

Η παραπάνω φωτογραφία της Κατερίνας Καραβάτου -που πλέον ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1- από τον Φεβρουάριο του 2006 έχει «ιστορικό» χαρακτήρα αφού απεικονίζονται ο Γιάννης Λάτσιος, ο Νίκος Μουτσινάς, η Ζήνα Κουτσελίνη και η Ελένη Μενεγάκη.