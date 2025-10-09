Τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών περί απομάκρυνσης του Κωνσταντίνου Ζούλα έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έδωσε το γραφείο τύπου του ομίλου ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Πέμπτης καθώς η ιδιοκτησία του αποφάσισε, αντί να τον «καρατομήσει», όπως γραφόταν, να τον αναβαθμίσει τιμώντας τον με έναν δεύτερο τίτλο αφού πλέον θα είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ιδιοκτήτης του ομίλου ΣΚΑΪ, Γιάννης Αλαφούζος.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη

θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός».

Advertisement

Advertisement