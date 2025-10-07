Το όνομα του Κωνσταντίνου Ζούλα συζητιέται πολύ τις τελευταίες μέρες.

Αίσθηση προκάλεσε ένα ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno (και μάλιστα δια στόματος Φαίης Σκορδά που επικαλέστηκε «σημαντική» πηγή) σχετικά με την κρίση ανάμεσα στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ και του Κωνσταντίνου Ζούλα, έναν χρόνο ακριβώς μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν οι πολύ χαμηλές πτήσεις των προγραμμάτων που επέλεξε ο ίδιος (Power Talk, Exathlon, «Το ‘χουμε») αλλά και η μεγάλη αναστάτωση που δημιουργήθηκε με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή φαίνεται πως θα οδηγήσουν πολύ σύντομα τον Κωνσταντίνο Ζούλα εκτός ΣΚΑΪ.

Advertisement

Advertisement

Σχετικό ρεπορτάζ είχε προβληθεί και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 αλλά η σημερινή αναφορά του Mega ήταν σαφώς πιο αιχμηρή.

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας είχε διατελέσει από το 2019 έως το 2024 πρόεδρος της ΕΡΤ, έχοντας πετύχει να αναβαθμίσει την ποιότητά της και ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά της. Την 1η Οκτωβρίου του 2024 ο Γιάννης Αλαφούζος τον προσέλαβε και επίσημα στη θέση της Εύης Κουτσαυτάκη η οποία λίγες μέρες νωρίτερα είχε αναλάβει τη θέση του CEO στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κωνσταντίνου Ζούλα με τη σύζυγό του, Φωτεινή Στρατηγάκη και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στη συναυλία του Μίνωα Μάτσα στο Ηρώδειο την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

Ποιο θα είναι το μέλλον του Κωνσταντίνου Ζούλα

Μετά το ρεπορτάζ της πρωινής εκπομπής του Mega για τον Κωνσταντίνο Ζούλα, η HuffPost επικοινώνησε για τυπικούς λόγους με το γραφείο Τύπου του ΣΚΑΪ, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να πάρει θέση απέναντι στο επίμαχο ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, υπάρχει μεν πολύ έντονος προβληματισμός στο κανάλι του Φαλήρου αλλά τα σενάρια περί απομάκρυνσης του διευθύνοντος συμβούλου χαρακτηρίζονται «υπερβολικά» και «αβάσιμα». Να σημειωθεί επίσης πώς παραδοσιακά στον ΣΚΑΪ, κάθε Τρίτη γίνεται σύσκεψη ανάμεσα στη δίοικηση και την ιδιοκτησία του καναλιού.

Λίγη ώρα μετά το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno, η «Super Κατερίνα» φιλοξένησε αποκλειστικές δηλώσεις της κεντρικής ανκοργούμαν του ΣΚΑΪ, Σίας Κοσιώνη. Μπορεί το όνομα του Κωνσταντίνου Ζούλα να μην αναφέρθηκε, η ίδια όμως παραδέχτηκε ότι τα τελευταία χρόνια την έχει δυσκολέψει που δεν έχει «τόσο δυναμικό lead in όσο άλλα δελτία ειδήσεων».