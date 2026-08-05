Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιτυχία της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναζωπύρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία και την ιστορία.

Νέα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αποκαλύπτουν πως οι γονείς στην Ουαλία επιλέγουν συχνά ονόματα εμπνευσμένα από την αρχαία ελληνική παράδοση για τα νεογέννητα παιδιά τους.

Η ανάλυση της αλυσίδας καταστημάτων JoJo Maman Bébé κατέγραψε τα δημοφιλέστερα ονόματα, όπως η Πηνελόπη και η Αθηνά για τα κορίτσια, καθώς και ο Αλέξανδρος και ο Θεόδωρος για τα αγόρια.

Οι προτιμήσεις των γονέων παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές με την πάροδο του χρόνου, αντανακλώντας την ανάγκη τους να εκφράσουν την οικογενειακή τους κληρονομιά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με την τεράστια επιτυχία της πολυαναμενόμενης ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, το ενδιαφέρον του κοινού για την αρχαία Ελλάδα έχει αναζωπυρωθεί παγκοσμίως. Μήπως όμως αυτό το ανανεωμένο ενδιαφέρον για θεούς, ήρωες και θρυλικές ιστορίες από το ένδοξο παρελθόν μας, επηρεάζει και τα ονόματα που επιλέγουν σήμερα οι γονείς για τα νεογέννητά τους στη μακρινή Ουαλία;

Η ελληνική μυθολογία αποτελεί πηγή έμπνευσης εδώ και καιρό για τα ονόματα των μωρών από γενιά σε γενιά, από διαχρονικά κλασικά ονόματα όπως η Πηνελόπη έως πιο σύγχρονες επιλογές για τους Ουαλούς όπως το Αλέξανδρος.

Advertisement

Advertisement

Πλέον, όπως αναφέρει η WalesOnline νέα στοιχεία για τα ονόματα των μωρών από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) της Ουαλίας, τα οποία αναλύθηκαν από την JoJo Maman Bébé, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων βρεφικών ειδών, αποκαλύπτουν ποια ονόματα εμπνευσμένα από τη ελληνική μυθολογία αποδεικνύονται πιο δημοφιλή μεταξύ των σημερινών γονέων.

Η Άνν Βαρσάνι, υπεύθυνη προμηθειών της JoJo Maman Bébé, δήλωσε: «Η επιλογή του ονόματος ενός μωρού είναι μια από τις πρώτες ευκαιρίες που έχουν οι γονείς να εκφράσουν κάτι για την οικογένειά τους, είτε πρόκειται για την τήρηση μιας παράδοσης, είτε για τον εορτασμό της κληρονομιάς τους, είτε απλώς για την επιλογή ενός ονόματος που τους αρέσει.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό στα φετινά στοιχεία είναι το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι προτιμήσεις. Ορισμένα ονόματα που κάποτε γέμιζαν τις τάξεις των σχολείων έχουν γίνει όλο και πιο σπάνια, ενώ άλλα που σχεδόν δεν ακούγονταν πριν από μια γενιά βρίσκονται πλέον μεταξύ των πιο δημοφιλών ονομάτων της χώρας.» Η Δόρις, μητέρα της Αμφιτρίτης, κρατά δύο δάδες για να φωτίσει την πομπή· οι Ερότες

Τα πέντε πιο δημοφιλή ονόματα για κορίτσια στην Ουαλία, εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία



Πηνελόπη – Η περίφημη πιστή σύζυγος του Οδυσσέα.

Αθηνά – Θεά της σοφίας, του θάρρους και του πολέμου.

Πόπη – Οι παπαρούνες συνδέονται με τη θεά Δήμητρα, η οποία είναι γνωστή ως η θεά των παπαρούνων (σ.σ Poppy στα αγγλικά), και με την κόρη της, την Περσεφόνη.

Αλία– Η θαλάσσια νύμφη, κόρη του «Γέρου της Θάλασσας», Νηρέα, και της Ωκεανίδας Δωρίδος.

Λίλη (σ.σ Κρίνος στα ελληνικά)- Το λουλούδι του κρίνου συνδέεται με την Ήρα, τη βασίλισσα των θεών και σύζυγο του Δία στην ελληνική μυθολογία. Συμβολίζει την αγνότητα, τη μητρότητα και το θείο θηλυκό.

Προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τις συλλογές των Αρχαιολογικών Μουσείων της Κωνσταντινούπολης. Κατασκευασμένη από μάρμαρο τον 2ο αιώνα π.Χ. Κύμη (Ναμούρτκαλε, Σμύρνη).

Τα πέντε πιο δημοφιλή ονόματα για αγόρια στην Ουαλία, εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία

Αλέξανδρος – Ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας.

Μύλης (σ.σ Μάιλς στα αγγλικά) – Ο δεύτερος Βασιλιάς της Λακωνίας, γιος του βασιλιά Λέλεγα και της βασίλισσας Κλεοχαρείας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ανακάλυψε τη μυλόπετρα, που χρησιμοποιείται για την άλεση σιτηρών, και ονομάσθηκε από το όνομά του

Τμώλος– Βασιλιάς της Λυδίας, θεός των βουνών και ένα από τα αρχέγονα πνεύματα των βουνών (Oὔρεα, όρη). Γεννήθηκε απευθείας από τη Γαία χωρίς πατέρα.

Ὦτος (σ.σ Otis)- ένας από τους δύο γιγάντιους δίδυμους αδελφούς, Αλωάδες.

Θεόδωρος – στα ελληνικά συνδυάζει τις λέξεις «θεός», και «δώρον».



Τα στοιχεία προέρχονται από την έκδοση «Ονόματα μωρών στην Αγγλία και την Ουαλία» του ONS, που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2026.