Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) στο Κορωπί και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αιγέως, παράλληλη οδό της λεωφόρου Κορωπίου – Μαρκοπουλου.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων.
Σηκώθηκαν εναέρια, μήνυμα του 112
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.
Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Δρίγγια να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Περίπου στις 14:30 η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να επιχειρούν.
«Η πυρκαγιά έχει ένα θετικό πρόσημο. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι πηγαίνει καλά. Έχει εκδηλωθεί σε αγροτική περιοχή και θεωρώ ότι εντός ολίγου θα ελεγχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.