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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) στο Κορωπί και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αιγέως, παράλληλη οδό της λεωφόρου Κορωπίου – Μαρκοπουλου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων.

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Σηκώθηκαν εναέρια, μήνυμα του 112

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Δρίγγια να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Περίπου στις 14:30 η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να επιχειρούν.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026

«Η πυρκαγιά έχει ένα θετικό πρόσημο. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι πηγαίνει καλά. Έχει εκδηλωθεί σε αγροτική περιοχή και θεωρώ ότι εντός ολίγου θα ελεγχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.