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Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη είναι δύο αδελφοί, 55 ετών, τους οποίους συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Κορωπίου για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη κατοχή όπλων.

Όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ πήγαν κοντά στο σπίτι των συλληφθέντων για εργασίες. Οι 55χρονοι πίστεψαν ότι πρόκειται για κακοποιούς, που υποδύονται τους εργαζόμενους και αρχικά τους απείλησαν, ενώ στη συνέχεια ο ένας 55χρονος χτύπησε υπάλληλο με τη λαβή του πιστολιού, που είχε μαζί του.

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Τα θύματα κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές , οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και τους πέρασαν χειροπέδες. Κατά τις έρευνες στο σπίτι τους, όμως, βρήκαν

οπλοπολυβόλο,

πυροβόλο πιστόλι,

2 αεροβόλα όπλα και

200 μεταλλικά φυσίγγια.

Οι αστυνομικοί τους οδήγησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.