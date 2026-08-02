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Περισσότεροι από σαράντα φιναλίστ από όλο τον κόσμο αξιολογήθηκαν για τη φυσική τους διάπλαση, το στυλ και την προσωπικότητά τους.

Ο Ισπανός μοντέλο και οδηγός αγώνων Πέδρο Κορδέρο κατέκτησε τον τίτλο του νικητή, διαδεχόμενος τον Γάλλο Σουάν Λαβίν.

Ο Κορδέρο εντυπωσίασε τους κριτές με τη σκηνική του παρουσία και τις απαντήσεις του κατά την τελική φάση της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, σημαντικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης σε εκπροσώπους από τις Φιλιππίνες, τη Βραζιλία και τη Νιγηρία.

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Ο φετινός παγκόσμιος διαγωνισμός ανδρικής ομορφιάς Mister Supranational 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την 1η Αυγούστου. Η καρδιά της διοργάνωσης χτύπησε στο γραφικό αμφιθέατρο του Strzelecki Park, στη Μαλοπόλσκα της Πολωνίας, η οποία φιλοξενεί παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια τον θεσμό.

Περισσότεροι από 40 εντυπωσιακοί φιναλίστ από κάθε γωνιά του πλανήτη συγκεντρώθηκαν στην πολωνική πόλη για να διεκδικήσουν τον πολυπόθητο τίτλο, συνδυάζοντας τη φυσική διάπλαση με την προσωπικότητα, το στυλ και την κοινωνική ευαισθησία.

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Το χρυσό στέμμα και τον τίτλο του Mister Supranational 2026 κατέκτησε ο εκπρόσωπος της Ισπανίας, Πέδρο Κορδέρο. Ο Ισπανός καλλονός διαδέχθηκε επίσημα τον προκάτοχό του, τον Γάλλο Σουάν Λαβίν, ο οποίος του παρέδωσε τη σκυτάλη σε μια λαμπερή τελετή.

Ο Κορδέρο κατάφερε από την πρώτη στιγμή να κεντρίσει το ενδιαφέρον των κριτών και του κοινού χάρη στην αψεγάδιαστη σκηνική του παρουσία, τον δυναμισμό και τις εύστοχες απαντήσεις του στις καθοριστικές ερωτήσεις της τελικής φάσης, προσθέτοντας ακόμη έναν μεγάλο τίτλο στην παρουσία της χώρας του στον θεσμό.

Ποιος είναι ο νέος Mister Supranational

Ο Πέδρο Κορδέρο είναι Ισπανός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου και μοντέλο, καταγόμενος από τη Μάλαγα της Ανδαλουσίας.

Γεννήθηκε το 2002 και έχει ύψος 1,90 μ. Έχει ολοκληρώσει σπουδές τεχνολογικής κατεύθυνσης, επαγγελματική κατάρτιση στη μηχανική αυτοκινήτων και εκπαίδευση πληρώματος καμπίνας αεροσκαφών, ενώ παράλληλα εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση κατασκευών και αδρανών υλικών.

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Η πορεία του στα καλλιστεία περιλαμβάνει την ανάδειξή του ως Mister Provincia de Malaga το 2022, την κατάκτηση του τίτλου Mister RNB Málaga και της θέσης του πρώτου επιλαχόντος στον εθνικό διαγωνισμό Mister RNB España το 2023, καθώς και τη συμμετοχή του στον διεθνή διαγωνισμό Mister Global το 2023.

Εκτός από το μόντελινγκ και τους αγώνες ταχύτητας, ασχολείται με το ψάρεμα αθλητικού χαρακτήρα, το πάντελ και το ποδόσφαιρο, ενώ μιλάει ισπανικά και αγγλικά.

Τη βραδιά παρουσίασαν ο Dr. Fezile Mkhize και η Ida Nowakowska, ενώ ο ανταγωνισμός υπήρξε ιδιαίτερα υψηλός, με τους υποψηφίους να περνούν από διαδοχικά στάδια αξιολόγησης στο επίσημο ένδυμα, το μαγιό και τις συνεντεύξεις προσωπικότητας.

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Σημαντικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των επιμέρους αγωνισμάτων, με χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Βραζιλία και η Νιγηρία να ξεχωρίζουν στις παράλληλες κατηγορίες