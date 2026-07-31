Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μίνα Καραμήτρου παραιτήθηκε από το OPEN, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης στο ενημερωτικό τμήμα.

Ο σταθμός προχωρά σε περικοπές προϋπολογισμού στην ψυχαγωγία, παγώνοντας τη δημιουργία σατιρικής εκπομπής ενώ εγκρίνοντας νέα πρότζεκτ με την Έλενα Γκρέκου και την Πηγή Δεβετζή.

Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού Ο πιο αδύναμος κρίκος, παρά τις πληροφορίες που συνδέουν τον Τάσο Δούση με το συγκεκριμένο έργο.

Το OPEN κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης την Πέμπτη, σημειώνοντας πρωτιά στο σύνολο του κοινού με μέσο όρο 11,7% καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ για το Europa League συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του.

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Ντόμινο εξελίξεων στο OPEN μετά την παραίτηση της Μίνας Καραμήτρου και την ενδεχόμενη μετακίνησή της στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΣΚΑΪ (στη θέση των «Δεκατιανών»). Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως για τη θέση της έδειξε αμέσως ενδιαφέρον η Κατερίνα Παπακωστοπούλου που δεν συνεχίζει στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» αν και ο σταθμός επιθυμούσε από την αρχή να την αξιοποιήσει σε άλλο πόστο.

Την Παρασκευή η Μίνα Καραμήτρου αποχαιρέτησε το κοινό του OPEN και τον συμπαρουσιαστή της, Νίκο Στραβελάκη. Πηγές από τον σταθμό αναφέρουν πως στο ενημερωτικό τμήμα του σταθμού το κλίμα ήταν βαρύ καθώς η δημοσιογράφος ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συνεργάτες της ενώ διατηρούσε και πολύχρονη φιλία με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος της είχε προτείνει να αναλάβει το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη.

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Και ενώ ο σταθμός προχωράει σε νέες περικοπές στα μπάτζετ της ψυχαγωγίας, παίρνει το πράσινο φως η εκπομπή της Έλενας Γκρέκου και της Πηγής Δεβετζή αλλά και άλλο ένα πρότζεκτ που θα έχει να κάνει με μεταμρφώσεις σπιτιών. Το σχέδιο για μια σατιρική καθημερινή εκπομπή μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων φαίνεται πως παγώνει οριστικά λόγω κόστους.

Η Έλενα Γκρέκου και η Πηγή Δεβετζή θα παρουσιάσουν μια πρωτότυπη εκπομπή συνεντεύξεων στο OPEN.

Πρόταση για την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου δέχτηκε για άλλη μια φορά η Αφροδίτη Γραμμέλη, που βρίσκεται πλέον εκτός ΑΝΤ1, αν και οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως αυτή δεν ήταν η μόνη συζητήση που έχει κάνει τις τελευταίες εβδομάδες.

Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει για το μέλλον του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» τη στιγμή που τα τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Τάσος Δούσης. Τα δικαιώματα ανήκουν στον σταθμό ενώ την εκτέλεση παραγωγής είχε αναλάβει η Barking Well του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος παραμένει και ως παρουσιαστής στη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με ένα πρωτότυπο show.

Πρωτιά για το OPEN την Πέμπτη

Πρώτο κανάλι ήταν χθες για όλη τη μέρα (30.07) το OPEN στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού σημειώνοντας μέσο όρο 11,7%, με πλούσιο πρόγραμμα που κέρδισε για ακόμα μία φορά την προτίμηση των τηλεθεατών.

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας, η σαρωτική νίκη του ΠΑΟΚ στους προκριματικούς του Europa League κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, φέρνοντας τον αγώνα στην πρώτη θέση στην ώρα μετάδοσής του τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54. Με μέσο όρο 18,4% στο σύνολο του κοινού και 15,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, βγήκε νικητής στο slot του φτάνοντας μέχρι και το 25,3% στο σύνολο και το 20,8% στο 18-54.

Πρωτιά έφερε και σε όλα τα αντρικά κοινά με εξαιρετικά ποσοστά σημειώνοντας στους άνδρες 35-54 μέσο όρο 22,4% φτάνοντας μέχρι και 31,3%, αλλά και στους άνδρες 25-54 μέσο όρο 21,9% φτάνοντας μέχρι και 30,5%. Την πρώτη θέση πήρε και στους άνδρες 25-44 με μέσο όρο 20,4% και στους άνδρες 18-54 με μέσο όρο 20,6%, φτάνοντας μέχρι και το 28,2%. Πρώτη θέση και στο κοινό της Θεσσαλονίκης με μέσο όρο 35% στο σύνολο του κοινού και με peak 43,5%. Τον αγώνα έστω και για 1’ παρακολούθησαν 1.500.000 τηλεθεατές.