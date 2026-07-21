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Η εκπομπή θα καταγράφει αληθινές ιστορίες ανθρώπων που βίωσαν απρόσμενα γεγονότα, με την παρουσιάστρια να ανακαλύπτει τις αφηγήσεις τους ταυτόχρονα με το τηλεοπτικό κοινό.

Το εγχείρημα διαφοροποιείται από τις προηγούμενες ψυχαγωγικές εκπομπές της, καθώς περιλαμβάνει εξωτερικά γυρίσματα σε φυσικούς χώρους αντί για χρήση τηλεοπτικού πλατό.

Παρά τη συμφωνία με το κανάλι, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με την παραγωγή, ενώ αναμένονται οι τελικές υπογραφές για την έναρξη του προγράμματος.

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Η Κατερίνα Λάσπα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του OPEN, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση μιας εβδομαδιαίας σειράς ντοκιμαντέρ (docuseries) για τη prime time ζώνη του σταθμού (πιθανότατα κάθε Τετάρτη).

Το νέο εγχείρημα διαφοροποιείται από τα κλασικά ψυχαγωγικά πρότζεκτ στα οποία συμμετείχε στο παρελθόν. Πρόκειται για μια παραγωγή με εξωτερικά γυρίσματα σε φυσικούς χώρους και όχι σε πλατό, η οποία θα καταγράφει αληθινές ιστορίες ανθρώπων των οποίων η ζωή άλλαξε ριζικά μετά από ένα απρόσμενο γεγονός που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν θαύμα, είτε αυτό αφορά την ιατρική και την επιστήμη είτε εξαιρετικά σπάνιες ανατροπές και περίεργες συμπτώσεις.

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Η Κατερίνα Λάσπα έκλεισε τα 52 στις 19 Ιουλίου.

H πρωτοτυπία του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι η εξής: Η Κατερίνα Λάσπα δεν θα γνωρίζει τίποτα για τους ανθρώπους που θα συναντάει και τις ιστορίες τους αλλά θα τους ανακαλύπτει μαζί με τον τηλεθεατή ώστε οι αντιδράσεις της να είναι πάντα αυθόρμητες και αυθεντικές, δίνοντας ένα reality χαρακτήρα στο γύρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Κατερίνα Λάσπα, ενώ έχει δώσει τα χέρια με τον OPEN, δεν έχει υπογράψει ακόμα- όπως άλλωστε κανένας παρουσιαστής της ψυχαγωγίας- ενώ αυτή τη στιγμή έχει προκύψει μια διαπραγμάτευση σχετικά με την ανάθεση της παραγωγής, καθώς ο σταθμός αποφάσισε εκ των υστέρων να είναι εσωτερική προκειμένου να μειωθεί το κόστος.

Κατερίνα Λάσπα: Διακοπές στη Σέριφο

Και ενώ η Κατερίνα Λάσπα και η ομάδα της βρίσκονται σε στάση αναμονής, έχει ήδη επιστρέψει στο αγαπημένο της νησί, τη Σέριφο, μαζί με τις δύο της κόρες, τη Σάρα που θα κλείσει σε έναν μήνα τα 16 και τη 9χρονη Άντρια. Όσο για την προσωπική της ζωή, μετά το (δύσκολο) διαζύγιο από τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο- ο γάμος τους έληξε πριν από τρία χρόνια- η ίδια δεν έχει εμφανιστεί επίσημα με έναν νέο σύντροφο στο πλευρό της.

Μέσα στις επόμενες μέρες όμως είναι πολύ πιθανό να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στην Αθήνα προκειμένου να βρεθεί ξανά στις εγκαταστάσεις του OPEN για τις τελικές υπογραφές.

Η τελευταία τηλεοπτική δουλειά της Κατερίνας Λάσπα που είχε αφήσει ένα ιδιαίτερο θετικό αποτύπωμα ήταν στo NovaLife με την εκπομπή RealtaLK που είχε κάνει πρεμιέρα το 2017.